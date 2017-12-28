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Первый канал покажет новогоднее поздравление Путина в одиннадцати часовых поясах

Четверг, 28 Декабря 2017 10:28
Первый канал покажет новогоднее поздравление Путина в одиннадцати часовых поясах Фото из открытых источников

Традиционное приуроченное к Новому году обращение президента Российской Федерации к ее гражданам будет транслироваться Первым каналом в 23:55 в одиннадцати часовых поясах. О подготовке к трансляции новогоднего поздравления Владимира Путина сообщили официальные представители канала.

 

"Мы перестроили эфирную сетку таким образом, чтобы в каждом часовом поясе (а их в нашей стране целых одиннадцать) увидели обращение Владимира Путина за пять минут до Нового года", — говорится в сообщении, которое появилось сегодня на сайте Первого канала.

 

Ранее, как отмечается, зрители из некоторых регионов видели обращение президента с часовым опозданием. Однако теперь это останется в прошлом.

 

"Впервые за долгие годы жители, например, Камчатки, увидят новогоднее обращение президента в 23:55, то есть, как и россияне из Москвы или других регионов", — отмечают представители канала.

 

Кроме Камчатки, в прошлом году праздничное обращение главы государства видели не вовремя в Хабаровске (в час ночи) и Омске (в одиннадцать вечера). Сбивающим новогодний ритм фактором была устаревшая советская система телевизионного вещания, с которой наконец-то удалось совладать только сейчас.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Первый канал

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