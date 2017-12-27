Концерт Государственной академической капеллы – на портале Президентской библиотеки

В преддверии Нового года – 28 декабря 2017 года – на портале Президентской библиотеки будет транслироваться концерт Камерного оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Это станет настоящим подарком для ценителей музыкального искусства. Начало трансляции в 16:30.
Академическая капелла является одним из старейших отечественных профессиональных музыкальных учреждений, определивших своей деятельностью становление и развитие отечественной профессиональной музыкальной культуры. Со времени основания капелла является важнейшим источником музыкального просвещения в России и широко известна в Европе. Под управлением дирижёра Ильи Дербилова на концерте в Президентской библиотеке будет исполнена музыка таких выдающихся композиторов, как Иоганнес Брамс, Антонин Дворжак, Астор Пьяццолла, Иоганн Штраус, Лерой Андерсон и другие.
В этот день также прозвучат композиции, являющиеся настоящими символами Нового года и Рождества – марш из балета Щелкунчик и танец Феи Драже Петра Чайковского, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Концерт будет транслироваться в разделе «Интернет-вещание» на портале Президентской библиотеки.
Стоит отметить, что у Президентской библиотеки и Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга давно сложились дружеские взаимоотношения, и проведение музыкальных концертов Капеллы в исторических интерьерах Президентской библиотеки стало доброй традицией.
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