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В преддверии новогодних праздников Ева Польна представила новый альбом «Феникс». Пластинку можно скачать в iTunes, на Яндекс.Музыке и др.

Как пишут поклонники, это настоящий подарок для них. Альбом ждали давно – предыдущий лонгплей «Поёт любовь» выходил в 2014 году в день рождения певицы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. И вот опять праздник – почти сложившаяся традиция.

Но это ещё не всё: при поддержке Яндекс.Музыки самые активные слушатели смогут получить авторский подарок от певицы, подробности расскажет сама Ева на официальных ресурсах.

В новый релиз вошло 13 песен, в том числе абсолютные новинки: Официальные лица, Глубокое синее море, Икар, Вдохновение, Адьос, Смогу ли я, Вернись ко мне…

Ева Польна: «Феникс. Конец и начало. Лед и пламя...Каждый новый альбом для меня - определенный итог. Это итог творческого поиска, отдельный этап жизни, это я новая, но остающаяся собой в главном. Главное для меня - Любовь и Музыка. Волшебство, позволяющее нам чувствовать себя живыми и счастливыми, помогающее оставаться людьми несмотря ни на что. Музыка и Любовь - лучшее, что есть во мне. Я счастлива поделиться этим с вами».