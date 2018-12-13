В Ульяновской области запущено производство по изготовлению лопастей для ветроустановок

Запуск нового производства по изготовлению лопастей для ветроустановок в Ульяновской области стоит рассматривать как развитие нового направления в отечественной промышленности.
Причем оно идеально сопрягается с национальной идеей, реализовать которую Россия стремится с 16 века – это идея освоения Арктики и других удаленных регионов. Об этом в интервью агентству «Ель медиа» сообщил член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ, гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал», ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
По словам специалиста, появление ветрогенераторов на российском севере будет воспринято «на ура», а значит ульяновская продукция будет хорошо продаваться. Все-таки примерно половина всех наших владений не заселены, кроме того есть масса удаленных маленьких населенных пунктов, нуждающихся в независимых источниках энергии. При такой региональной специфике, по мнению эксперта, именно там, где есть потребность в ветроэнергетике, и цены вполне конкурентоспособны по сравнению со стоимостью дизельного топлива или бензина.
«Ветроэнергетика – это идеальный выход из положения для такой гигантской территории, которая есть у нас, – убежден Рустам Танкаев. – При этом нужно понимать, что климат сейчас меняется радикально. И кто бы что ни говорил о глобальном потеплении, а специалисты прекрасно знают, что за последние 15 лет северная полярная шапка сократилась с 5 млн. кв. км до 2,5 млн. кв. км. Резко выросло испарение, которое со льда минимально, зато с воды оно значительно выше. Соответственно, мы все сейчас наблюдаем наводнения в тех регионах, где их не было и в помине. Климат неуправляем, а ветроэнергетика, к сожалению, критически зависит от него. Но это не значит, что мы должны отказываться от развития ветроиндустрии, напротив, в Ульяновской области принято правильное решение открыть свое производство».
Аналитик полагает, что Европа, не располагающая таким энергетическим потенциалом, как Российская Федерация, готова вкладывать огромные средства в данное направление. «Я уверен, что с большим удовольствием они купят оборудование или составляющие для своих ВИЭ в России, – сказал гендиректор «ИнфоТЭК-Терминал». – Многие наши партнеры уже убедились на собственном опыте, что на поверку российское оборудование оказывается намного эффективнее и дешевле, чем западные и восточные аналоги. Мы вполне конкурентоспособны не только в области военной техники, но и на гражданском поприще».
По мнению Рустама Танкаева, запуск такого предприятия в любом случае окажет положительное влияние на регион. «Если говорить о специфике создания ветроустановок, то для их эффективности и качества решающее значение имеет правильный расчет формы лопастей пропеллеров. Причем это весьма нетривиальная задача, а очень сложная», – заметил эксперт. Он считает, что решение этой задачи зависит еще и от того, в каких условиях будет эксплуатироваться генератор, каковы там скорости движения воздуха и другие характеристики, что требует максимально точного расчета и профессионального решения. А в Ульяновске, как одном из центров авиастроения, с точки зрения Танкаева, квалифицированные кадры такого уровня есть. «Я думаю, что именно такие люди там сейчас привлечены и загружены. Для ульяновских специалистов – это возможность дополнительного заработка и демонстрации своего потенциала при разработке новых видов оборудования. Это дорогого стоит», – пришел к выводу представитель комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК ТПП РФ.
В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков заявил агентству «Ель медиа», что для России развитие ветроэнергетики – это не самоцель. «Ее важность для нас не в том, что весь цивилизованный мир на это переходит, а в том, что мы смотрим на это с точки зрения экономической целесообразности. России стоит в это углубляться прежде всего ради экспорта и необходимости использования на своих труднодоступных территориях: северное побережье, Дальний Восток, Восточная Сибирь – куда тянуть ЛЭП или газопроводы дорого и неудобно», – полагает специалист.
Он убежден, что лопасти, выпуск которых начнется в Ульяновской области с 2019 года, мы сможем успешно экспортировать и стать достойными конкурентами тем же китайцам, которые являются драйверами в производстве оборудования для ВИЭ. Игорь Юшков счел необходимым развеять миф, что в Китае себестоимость изготовления изделий дешевле. «Рабочая сила и электроэнергия теперь являются российским преимуществом, – сказал эксперт. – У нас уже есть позитивный опыт производства двигателей на сжиженном природном газе, которые идут на экспорт. Хотелось бы и в ветроэнергетике не ударить в грязь лицом. Технический уровень Ульяновской области всегда был довольно сильным. А создание подобных производств – это, безусловно, нужно приветствовать в связи с развитием новых технологий, организацией дополнительных рабочих мест, приобретением полезной практики, которую могут взять на вооружение и другие субъекты РФ». По словам Игоря Юшкова, на федеральном уровне амбициозная задача, которую воплощают ульяновцы, видится так: перенять технологии и подход к производству, получить уникальный опыт создания больших мощностей, наладить масштабное производство, постепенно разрабатывать свои инновационные образцы на этом базисе.
Напомним, что в Ульяновской области компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» локализует производство композитных лопастей для турбин ВЭУ, не имеющих аналогов в России. Партнерами проекта выступили РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Корпорация развития региона и наноцентр. Объем инвестиций составил более миллиарда рублей, что позволило создать свыше 200 высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона.
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