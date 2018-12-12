Лобанов Никита Сергеевич: лучший продюсерский центр страны

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Родившийся в 1993 году, в городе Уфа, Никита Сергеевич Лобанов прошел сложный путь прежде, чем достичь успеха. Никита, несмотря на то, что проживал в неблагоприятном районе родного города, изобилующего наркоманами, алкоголиками и бандитами, смог абстрагироваться от суровой реальности и стать успешным и знаменитым бизнесменом. Существующий почти 2 года продюсерский центр Никиты Лобанова является тому доказательством. Пускай он на данный момент не самый лучший в России, но все идет именно к этому.

Прежде чем прийти к идее открытия продюсерского центра, Никита потратил несколько лет жизни на продажу услуг по созданию сайтов, их продвижению, рекламе, дизайну. Предпринимательская жилка, которая проявлялась еще со школьной скамьи, во многом ему помогла, поэтому стремительный подъем по карьерной лестнице – это закономерный и заслуженный результат.

Никита Лобанов – человек, который постоянно работает над улучшением того, что имеет. Каждое его действие, пусть даже оно носит механический характер, направлено на совершенствование, на стремление сделать свой бизнес еще лучше, еще более узнаваемым, и еще более востребованным. Кроме того, выполнение любимой работы помогает Никите справиться с возникающим иногда (как и у любого другого человека) депрессивным настроением, помогает черпать вдохновение для своих новых проектов.

Никита Сергеевич зачастую скромничает, когда речь заходит о его достижениях. В ответ на утверждение, что он много добился в бизнесе за очень короткий срок, он отвечает, что пока достиг не так много, сколько хотелось бы. Но, как говорится, это только начало.

Сегодня компания Никиты Лобанова делает для начинающих и опытных предпринимателей большое дело: продюсирует их, то есть помогает попасть на различные площадки СМИ (среди которых порталы Forbes.ru и РБК, телеканалы Первый канал и НТВ, а также многие другие). Любому бизнесу необходима качественная реклама, которая сможет поднять его еще на одну-две-три ступеньки вверх, именно такую рекламу и обеспечивает центр.

Секрет успеха продюсерского центра Никиты Лобанова

Успешный бизнес должен начинаться с поиска клиентов, считает Никита.

«Собрав качественную базу клиентов, можно в дальнейшем работать на результат, а упаковка, маркетинг и офисы – это лишь вспомогательные элементы, о которых стоит думать во вторую очередь».

И, как говорит Никита, чтобы достичь успеха, нужно быть преданным своей идее, самому себе, нужно быть заинтересованным в конечном результате, и тогда бизнес обязательно принесет радость и доход.

Безусловно, как и в любом другом деле и начинании, Никита Сергеевич испытывал трудности при построении и развитии своего бизнеса. Ну а как по-другому? Ведь для того, чтобы добиться результата, нужно пройти все этапы, на которых падения и «подножки» являются неотъемлемой частью.

Первый, среди продюсерских центров Москвы

Благодаря кропотливому каждодневному труду сотрудников центр Никиты Лобанова занял первое место в рейтинге ТОП-6 лучших продюсерских центров Москвы, по мнению РуАфиша. Но, несмотря на кажущуюся легкость, в работе центра случаются ситуации, которые требуют особых решений. Их не избежать, особенно, когда работаешь с акулами бизнеса, которые составляют большую часть клиентов центра. В продюсерский центр Никиты Лобанова обращаются такие титаны, как сеть ресторанов «УРЮК», сеть клиник «СМ-клиник», топовые игроки по ремонту «Ремонт Экспресс», Миссис Вселенная 2016 Кристина Мищенко, «LIKE» холдинг, вода «Стелмас», крупнейшая офтальмологическая клиника «Татьяны Шиловой», пластический хирург «Адам Шерер» и другие.

На сегодняшний день в центре, офис которого расположен в бизнес-центре «Москва-Сити» на 37 этаже, трудится 15 человек. Они ежедневно ведут более 50 клиентов, среди которых известные предприниматели Москвы и Московской области, певцы, медики, артисты и другие, заинтересованные в своем деле люди.

Контакты:

Сайт центра: https://nlob.ru

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