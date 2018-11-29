В Москве с успехом прошла встреча, организованная Инвестиционным офисом Абу-Даби

Завершилась «Инвестиционная Неделя Абу-Даби в Москве», организатором которой выступил Инвестиционный офис Абу-Даби под эгидой Департамента экономического развития Абу-Даби.
Во встрече участвовали более 10 государственных организаций и более 500 частных компаний из разных сфер деятельности. «Инвестиционная Неделя Абу-Даби в Москве» привлекла крупнейших российских компаний и инвесторов, которые специализируются в различных секторах экономики.
Проведение «Инвестиционной Недели» способствовало обмену опыту между компаниями и налаживанию международных отношений. Кроме того, в ходе мероприятия было проведено более 20 деловых открытых встреч среди таких компаний, как Mubadala, ZonesCorp, Masdar Freezone, Abu Dhabi Global Market, Сбербанк, Газпромбанк и Фонд «Сколково» - организованные встречи стали основой для подписания соглашений о дальнейшем сотрудничестве.
Ожидается, что подобные мероприятия будут проходить и дальше с целью укрепления экономических отношений и роста взаимных инвестиций.
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