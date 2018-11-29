Четверг 29 ноября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Бизнес и АПК» Технологии BIM впервые на российском рынке использовала «IC Ictas Insaat»

Технологии BIM впервые на российском рынке использовала «IC Ictas Insaat»

Четверг, 29 Ноября 2018 11:44
Технологии BIM впервые на российском рынке использовала «IC Ictas Insaat» Фото из открытых источников

Опыт первого применения на российском строительном рынке технологии BIM представила известная турецкая компания «IC Ictas Insaat». В рамках проходившей в Москве Транспортной недели 2018 состоялся XII Международный форум «Транспорт России».

 

Там с 17 по 22 ноября работала одноименная выставка, где «IC Ictas Insaat» открыла собственный информационный стенд с отличной визуализацией, за что была удостоена диплома организаторов выставки.

 

Профессиональное сообщество с интересом познакомилось с технологией информационного моделирования BIM, использованной при реализации российского проекта «Строительство центрального участка ЗСД». Как разъяснила Елена Степанова, директор по развитию бизнеса «IC Ictas Insaat» в РФ, с помощью решений BIM можно создавать единые цифровые модели, которые позволяют моделировать и делать расчеты предстоящего износа и возможного разрушения конструкций во время грядущей эксплуатации, проектировать их ремонт, реконструкцию и даже снос, то есть заранее проверять эксплуатационные качества конструкций и их функциональную пригодность.

 

На основе решений BIM специалисты могут создавать «цифровой двойник» линейного объекта, чтобы своевременно выявлять возможные риски и отклонения на этапе строительства и корректировать работу для качественного выполнения поставленных задач. Компания «IC Ictas Insaat» (www.ica-construction.ru) выразила готовность применять свой уникальный опыт в реализации других крупных инфраструктурных проектов в РФ.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости
 

Главное за сутки
Как решается вопрос роста пенсий в России? Как решается вопрос роста пенсий в России? Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал вопрос роста пенсий решенным. Соответствующее заявление, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", Путин сделал в рамках инвестиционного форума "Россия зовет". Эксперты говорят, что вопрос…
В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента В Грузии подсчитали 99,7% бюллетеней на выборах президента На выборах президента Грузии после подсчета почти ста процентов бюллетеней победу одерживает Саломе Зурабишвили. Она набрала без малого 60 процентов голосов, сообщает сайт Вести. Кандидат и ее сторонники еще накануне…
Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Президент США заявил о намерении разобраться, что произошло у Керченского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" он…
Читайте также
Названы два вида подозрительных для банков денежных переводов Названы два вида подозрительных для банков денежных переводов Российские банки усиливают степень взаимодействия с Федеральной налоговой службой в рамках нового законодательства о самозанятых гражданах. Именно этим, по словам эксперта РАНХиГС Алисена Алисенова, объясняется необходимость обоснования денежных переводов, с…
Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья Россияне рассказали, какая зарплата им нужна для счастья Россияне рассказали, сколько денег им нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя счастливыми. Самые высокие материальные запросы у жителей Владивостока, следует из опроса, который провел cервис по поиску работников SuperJob. Жители столицы…
Москва вносит поправки в порядок начисления налога на имущество организаций и физических лиц Москва вносит поправки в порядок начисления налога на имущество организаций и физических лиц Депутаты Мосгордумы 21 ноября текущего года утвердили изменения в ряде законов, касающихся налога на имущество организаций и физических лиц. Так, с января 2019 года новые льготы будут предоставлены частным детским…
Тема дня
Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию" Шокирующая беспринципность "мирового борца за демократию"

Все мы привыкли слышать о справедливости западных демократов, которые во что бы то ни стало пытаются...

Фото
Самая опасная пешая тропа в мире Самая опасная пешая тропа в мире

Хотите ли вы отведать чай на горе высотой 2160 метров? А как на счет того, чтобы получить всплеск ад...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

Порошенко не соврал, что скоро украинские военные корабли будут стоять в Крыму. Мужик сказал - мужик сделал.

Еще »

Infox
Самые популярные материалы
Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных Учёные назвали причину асимметрии тел людей и животных
"Вы только уступите": безумные мольбы США к России "Вы только уступите": безумные мольбы США к России
Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга Учёные нашли ранее неизвестный участок человеческого мозга
Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью Учёный: Путешествия во времени могут стать реальностью
"Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил "Что ж ты, фраер, сдал назад?" - как Порошенко военное положение вводил
Недвижимость
Николай Винидиктов: зачем нужен агент при продаже квартиры Николай Винидиктов: зачем нужен агент при продаже квартиры
Любую важную задачу должен решать ответственный за нее профессионал. Продажа квартиры – одно из ключевых действий в жизни. Хороший агент продаст в заданный срок. Получит для вас максимальную сумму, даже с учетом вознаграждения. Даст безопасность и комфорт процесса. Плюс сэкономит ваше время, эмоции и энергию.…
Застройщик ЖК «Кутузовская миля» спешно выводит активы из проекта Застройщик ЖК «Кутузовская миля» спешно выводит активы из проекта
Дольщики жилого комплекса «Квартал Триумфальный» (бывший ЖК «Кутузовская миля») негодуют – затягивание застройщиком процедуры банкротства может стоить им оплаченного жилья, пишет Экономика сегодня. Столичные власти расторгли контракт с компанией «Федеральный центр социального развития» в декабре 2017 года, тогда же в ее отношении застройщика была начата…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.