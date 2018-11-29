Технологии BIM впервые на российском рынке использовала «IC Ictas Insaat»

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Опыт первого применения на российском строительном рынке технологии BIM представила известная турецкая компания «IC Ictas Insaat». В рамках проходившей в Москве Транспортной недели 2018 состоялся XII Международный форум «Транспорт России».

Там с 17 по 22 ноября работала одноименная выставка, где «IC Ictas Insaat» открыла собственный информационный стенд с отличной визуализацией, за что была удостоена диплома организаторов выставки.

Профессиональное сообщество с интересом познакомилось с технологией информационного моделирования BIM, использованной при реализации российского проекта «Строительство центрального участка ЗСД». Как разъяснила Елена Степанова, директор по развитию бизнеса «IC Ictas Insaat» в РФ, с помощью решений BIM можно создавать единые цифровые модели, которые позволяют моделировать и делать расчеты предстоящего износа и возможного разрушения конструкций во время грядущей эксплуатации, проектировать их ремонт, реконструкцию и даже снос, то есть заранее проверять эксплуатационные качества конструкций и их функциональную пригодность.

На основе решений BIM специалисты могут создавать «цифровой двойник» линейного объекта, чтобы своевременно выявлять возможные риски и отклонения на этапе строительства и корректировать работу для качественного выполнения поставленных задач. Компания «IC Ictas Insaat» (www.ica-construction.ru) выразила готовность применять свой уникальный опыт в реализации других крупных инфраструктурных проектов в РФ.