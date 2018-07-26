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Столичные предприниматели собрались на встречу, организованную Анастасией Татуловой

Четверг, 26 Июля 2018 08:09
Столичные предприниматели собрались на встречу, организованную Анастасией Татуловой Фото из открытых источников

В минувшую субботу Анастасия Татулова (владелец сети семейных кафе «АндерСон» и доверенное лицо кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина) успешно провела на своей «Фабрике АндерСон» «форум идей». Он прошел при участии столичных предпринимателей и членов общественной организации «Опора России». Об этом сообщает сайт «Новая Губерния».

 

В комментарии к событию, Анастасия Татулова отметила, что предприниматели хотят работать в городе с комфортными условиями. Намерениями выработать перспективные инициативы для создания такого бизнес-пространства и было продиктовано проведение «форума идей». Субботняя встреча — первая в перечне событий, во время которых столичный МСБ сможет презентовать свои инициативы властям.

 

Среди инициатив мероприятия за 20 июля, в частности, выделяется интерактивная карта для запросов к бизнесу от москвичей по созданию того или иного объекта (магазина, химчистки и пр.). Следующая встреча рабочей группы пройдет до 15 августа.

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Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости бизнес
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