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Владимир Ефимов объяснил, как столичная экономика конкурирует с экономиками мировых мегаполисов

Суббота, 21 Июля 2018 22:23
Владимир Ефимов объяснил, как столичная экономика конкурирует с экономиками мировых мегаполисов Фото из открытых источников

В столице РФ торжественно открыли Московский урбанистический форум 2018. Участие в мероприятии принял глава городского ДЭПиР Владимир Ефимов. Он выступил на сессии «Экономика мегаполиса будущего. На что делать ставку?», рассказав о направлениях развития московской экономики на среднесрочный период. Также чиновник перечислил конкурентные достоинства главного города РФ в сравнении с мегаполисами мира. Об этом проинформировало агентство «Национальные интересы».

 

Владимир Ефимов рассказал, что за последние восемь лет в Москве изменили подход во взаимодействии с бизнесом, а также принципы его организации в городе. В то же время бюджетная и налоговая политика были подвергнуты коррекции. Это поспособствовало приданию серьезного импульса развитию местной экономики. В настоящее время у столицы рекордные объемы частных инвестиций — два триллиона рублей.

 

По словам Владимира Ефимова, в среднесрочной перспективе Москва намерена развивать агломерацию. Также она продолжит курс на формирование инновационной экономики, совершенствование городской среды, развитие технологий «умного города» и пр.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости
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