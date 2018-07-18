Среда 18 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Бизнес и АПК» Московский общепит заработал в июне 17 млрд. рублей

Московский общепит заработал в июне 17 млрд. рублей

Среда, 18 Июля 2018 15:58
Московский общепит заработал в июне 17 млрд. рублей Фото из открытых источников

Кафе и рестораны Москвы за первые две недели ЧМ-2018 заработали 17 млрд. рублей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление Натальи Сергуниной, сделанное 17 июля во время выступления на сессии Московского урбанистического форума, посвященной драйверам городской среды.

 

При этом, как было отмечено вице-мэром, более половины этой суммы заработали заведения, расположенные в центральных районах города. 

 

«Это пока предварительные цифры - 17 млрд рублей составил оборот московских ресторанов за июнь, из которых 9 млрд рублей (заработано) только в центре», - сообщила Сергунина.

 

Также отмечается, что поступления в бюджетную систему за июнь 2018 года составили 13,2 млрд. рублей, притом, что всего туристы потратили более 90 млрд. рублей. По имеющимся данным, общее число кафе, ресторанов и закусочных в столице России превышает 12 тысяч, плюс 2,5 тысячи веранд.   

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости питание
Главное за сутки
Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, предусматривающий повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, а также новые тарифы социальных взносов. Рост НДС принесет федеральному бюджету дополнительные…
Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский Умер сыгравший в «Улицах разбитых фонарей» актер Владислав Жуковский На семьдесят пятом году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Владислав Жуковский, знакомый многим россиянам по популярному когда-то телевизионному сериалу "Улицы разбитых фонарей". О смерти актера сообщили официальные представители Красноярского…
Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе минфина…
Читайте также
Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд Пока Илон Маск ловил хайп, предлагая «помощь» в спасении детей в Таиланде, ночью 10 июля произошло эпохальное событие. Российский космический корабль «Прогресс МС-09» поставил рекорд, долетев и состыковавшись с Международной…
Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году США могут вернуть себе в следующем году лидерство в мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. С таким прогнозом, как сообщила в пятницу телекомпания CBS, выступило Информационное…
Юрий Витренко: Россия должна Украине деньги и обязана сохранить транзит Юрий Витренко: Россия должна Украине деньги и обязана сохранить транзит Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ответил на заявление президента РФ Владимира Путина о намерении России сохранить транзит газа через Украину, однако ответ Витренко явно противоречит украинским интересам — говорит Игорь…
Тема дня
Что происходит в России? Несколько вопросов к МИДу Что происходит в России? Несколько вопросов к МИДу

На протяжении уже многих лет Госдепартамент США занимается публикацией докладов о нарушении прав чел...

Фото
Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет Карлсбадские пещеры - наше сокровище, которому 250 млн. лет

Национальный парк Карлсбадские пещеры был создан с целью сохранения Карлсбадской пещеры и других мно...

Интернет и СМИ
Опрос

Сколько вы тратите в месяц на бензин?

 

Анекдот дня

Для чего англичане придумали такую сложную игру, что сами не могут в неё выиграть?

Еще »
Самые популярные материалы
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
«Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы «Пенсионная реформа» в России может привести к коллапсу всей политической системы
Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина Горбатого могила исправит, или чего добилась Украина
Прозрение НАТО и сила России Прозрение НАТО и сила России
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Бизнес и производство
Аспекты стабильного развития предприятия: подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров Аспекты стабильного развития предприятия: подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров
Кадровый вопрос остается актуальным для многих организаций коммерческой и социальной сферы, особенно когда речь заходит о выборе между наймом высококвалифицированного специалиста или использованием потенциала перспективных сотрудников. Предлагаемая система корпоративного обучения Yaware Courses с входящими курсами и расширенным функционалом комплексных программ, с основными аспектами которых можно…
Какие бывают насосы по предназначению Какие бывают насосы по предназначению
Насос является достаточно популярным инструментом, который многие используют в различных сферах и целях. Однако тем, кто впервые столкнулся с вопросом выбора данного прибора, может показаться это достаточно непростым заданием. На самом деле все намного проще, чем кажется, главное выбрать правильно тип насоса. Получить консультацию и…
Недвижимость
Приняты работы по фасадам Доходного дома Розы Бебутовой в ЦАО Приняты работы по фасадам Доходного дома Розы Бебутовой в ЦАО
Памятник, расположенный на Рождественском бульваре, был построен в 1908-1910 гг. по проекту архитектора Г.А. Гельриха. Департамент культурного наследия города Москвы официально подтвердил завершение ремонтно-реставрационных работ по фасадам Доходного дома начала ХХ века (объекта культурного наследия федерального значения). Памятник находится по адресу: Рождественский бульвар, дом 9,…
Молодые градостроители предложат новый архитектурный образ Москвы Молодые градостроители предложат новый архитектурный образ Москвы
«Москва глазами молодых градостроителей» – ежегодный конкурс макетных проектов, который проводит Департамент градостроительной политики города Москвы. Конкурс даст участникам возможность заявить о себе, предложив идеи нового архитектурного образа столицы – современного города, в котором комфортно жить и работать. Подробнее - в материале Planet Today. Прием…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.