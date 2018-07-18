Московский общепит заработал в июне 17 млрд. рублей

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Кафе и рестораны Москвы за первые две недели ЧМ-2018 заработали 17 млрд. рублей, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление Натальи Сергуниной, сделанное 17 июля во время выступления на сессии Московского урбанистического форума, посвященной драйверам городской среды.

При этом, как было отмечено вице-мэром, более половины этой суммы заработали заведения, расположенные в центральных районах города.

«Это пока предварительные цифры - 17 млрд рублей составил оборот московских ресторанов за июнь, из которых 9 млрд рублей (заработано) только в центре», - сообщила Сергунина.

Также отмечается, что поступления в бюджетную систему за июнь 2018 года составили 13,2 млрд. рублей, притом, что всего туристы потратили более 90 млрд. рублей. По имеющимся данным, общее число кафе, ресторанов и закусочных в столице России превышает 12 тысяч, плюс 2,5 тысячи веранд.