Южная Корея планирует закупить российские дорожно-строительные технологии

Фото из открытых источников

Дорожно-строительная технология, разработанная ООО «Малиновский комбинат железобетонных изделий» (МК ЖБИ), вызвала интерес у южнокорейских производителей. Строительная компания Cheong Jin Co. Engineering & Construction Ltd. подтвердила намерение закупить лицензию на производство линии бетонных водоприемных решеток для малазийского региона: Южной Кореи, Малайзии и Японии. Подробнее - в материале Planet Today.

Отечественное изделие является альтернативой чугунным решеткам и имеет по сравнению с ними ряд преимуществ. Это и высокие эксплуатационные характеристики (срок службы – до 25 лет), и снижение затрат на производство и эксплуатацию в 2-2,5 раза. Но главное преимущество – повышение уровня безопасности дорожного движения: коэффициент скольжения бетона практически равен аналогичному показателю для асфальтобетонного покрытия.

Уникальность российского изделия – в том, что оно выполняется на вибропрессе с введением в бетон армированного каркаса. Такой метод вибропрессования с арматурным каркасом выполнен впервые в мировой практике и защищен отечественным патентом.

Бетонные водоприемные решетки применяются при строительстве водоотводных систем транспортных объектов – автодорог, мостов, эстакад, железных дорог, аэродромов. Впервые они были использованы в 2014 году при строительстве скоростной платной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург (федеральная трасса М-11). За 5 лет в России смонтировано более 70 км технологичных решеток. Претензий по эксплуатации продукции заводу-производителю МК ЖБИ не поступало.

Объем поставок запроектированной продукции перевалил за 1000 км. Аналогичные конструкции планируется установить на таких трассах, как: первая в России высокоскоростная пассажирская магистраль Москва-Казань-Екатеринбург, Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД), скоростная платная автомобильная дорога (СПАД), М-6 «Каспий», М-4 «Дон» и др.

Над разработкой данного решения МК ЖБИ работал более 10 лет. Для его выпуска были сделаны крупные инвестиции в развитие производства. Комбинат внедрил высокотехнологичное оборудование немецких компаний REKERS GmbH Maschinen- und Anlagenbau и KOBRA Formen GmbH, обеспечивающее стабильность качества при полной автоматизации всех процессов.

Южнокорейский партнер, компания Cheong Jjn Co. Engineering & Construction Ltd., обладает рядом мировых патентов в сфере железно- и автодорожного строительства и является основным поставщиком строительной продукции для высокоскоростных железнодорожных и автомагистралей малазийского региона. Главным критерием у азиатских коллег является стабильно высокое качество, при этом нормативные требования к продукции в Азии даже жестче, чем у европейских производителей. Особенно высокие требования к качеству продукции предъявляются при выполнении заказов на продукцию для высокоскоростных транспортных систем, где водоотводные и кабельные каналы с такими характеристиками незаменимы.