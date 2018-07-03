Вторник 03 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Бизнес и АПК» ВИСТ Групп примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбург

ВИСТ Групп примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбург

Вторник, 03 Июля 2018 16:35
ВИСТ Групп примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбург Фото из открытых источников

С 9-12 июля в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет 9-я международная выставка промышленности и технологий ИННОПРОМ. Мероприятие успело завоевать статус одного из главных инструментов экспорта отечественной продукции и эффективной платформы для бизнес-коммуникаций.

 

Ежегодно ИННОПРОМ поражает своим масштабом. Организаторы выставки ожидают более 50 000 посетителей из 95 стран мира и 59 регионов России, которым представят свои разработки более 600 компаний из 20 стран. В этом году общей темой мероприятия станет «Цифровое производство», а страной-партнёром ИННОПРОМ-2018 выбрана Республика Корея.

 

ВИСТ Групп примет активное участие в программе выставки. Инновационные разработки компании будут представлены на стенде 3A6 компании «БТЛ» (официального дилера партнера ВИСТ Групп—компании БелАЗ). Кроме того, дочерняя компания ВИСТ Групп—VIST Robotics, занимающаяся разработкой технологии безлюдной добычи полезных ископаемых, продемонстрирует автономное движение крупной карьерной техники, а также возможности дистанционного управления ею на большом расстоянии. Проект «Удаленное рабочее место» будет расположен на стенде 1F1 компании «Цифра» и будет доступен всем посетителям выставки.

 

За развитие технологии будущего «Интеллектуальный Карьер» компания VIST Robotics попала в шорт-лист номинантов премии «Индустрия», ежегодно отмечающей самые передовые российские технологии в промышленном производстве. Победители будут определены в рамках выставки ИННОПРОМ 9 июля.

 

В первый день выставки состоится еще одно важнейшее событие: ВИСТ Групп, лидер рынка России и стран СНГ в области цифровых решений для горнодобывающей отрасли и металлургии, и компания SAP, мировой лидер высокотехнологичных решений для бизнеса, подпишут меморандум о стратегическом сотрудничестве. Подписание состоится 9 июля в 11.30 в пресс-центре.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости бизнес
Главное за сутки
Россию обязали выплатить долг СССР Россию обязали выплатить долг СССР Российские власти обязали погасить задолженность Советского Союза по премиальным облигациям. Об этом говорится в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. «В сегодняшнем решении "Волокитин и другие против…
Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Вступили в силу поправки в закон о вождении в нетрезвом виде Закон, предусматривающий наступление административной ответственности для водителей в случае обнаружения у них в крови концентрации алкоголя 0,3 грамма на литр и более, вступает в силу с 3 июля. Соответствующий документ…
СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей СМИ узнали о двух подозреваемых в покушении на Скрипалей После четырех месяцев расследования покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии полиция Великобритании нашла двух подозреваемых по этому делу, сообщает газета The Sun со ссылкой на…
Читайте также
Эксперт предсказал появление в России лимитов на расчеты наличными Эксперт предсказал появление в России лимитов на расчеты наличными Если вы предпочитаете хранить деньги в складируемых под кроватью чемоданах, то прогноз, озвученный руководителем "Русфинанс банка" Сергеем Озеровым, вас, вероятно, не обрадует. Эксперт говорит, что в России рано или поздно…
«Сухой» планирует создание грузового самолета Sukhoi Superjet 100 «Сухой» планирует создание грузового самолета Sukhoi Superjet 100 Авиастроительная компания "Гражданские самолеты Сухого" может создать грузовой вариант своего пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Такой вывод можно сделать, если проанализировать годовой отчет производителя самолетов. Семейство самолетов SSJ100, как следует…
Северная верфь изготовила для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» две блок-секции Северная верфь изготовила для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» две блок-секции Северная верфь изготовила две блок-секции для судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700, строящегося на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Подробнее - в материале Planet Today. Работы выполнены в рамках…
Тема дня
Польша снова прогнулась под Вашингтон Польша снова прогнулась под Вашингтон

Жизнь в который раз подтвердила справедливость определения экс-главы МИД Польши Радослава Сикорского...

Фото
Самая древняя пустыня на Земле Самая древняя пустыня на Земле

Пустыня Намиб — это древнейшая пустыня, существующая уже 55-80 миллионов лет, которая проходит по за...

Интернет и СМИ
Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Лучшим игроком матча Нигерия - Аргентина признан Диего Марадона, забивший два косяка на трибуне.

Еще »
Самые популярные материалы
Три карты, или Куда исчезли русские? Три карты, или Куда исчезли русские?
Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу Стало известно, сколько кофе нужно пить в день для пользы сердцу
"Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев "Великий триумф" украинских мультяшных ЛГБТ-бандеровцев
Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?! Создание "ЕвроНАТО" - на кого реагировать будем?!
США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда США и НАТО планируют компенсировать потерю Крыма за счет Калининграда
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Бизнес и производство
С возможностями чат-бота знакомит предпринимателей OFD.RU С возможностями чат-бота знакомит предпринимателей OFD.RU
Оператор фискальных данных OFD.RU запустил для клиентов бесплатный чат-бот OFD.ru Bot в мессенджере Viber. Теперь контролировать свой бизнес без постоянного присутствия в торговой точке предприниматели могут прямо с экрана мобильного телефона. При этом не нужно устанавливать и настраивать дополнительное программное обеспечение. Функционал бота позволяет оперативно…
Анна Перевозкина о наиболее полезных книгах для предпринимателя Анна Перевозкина о наиболее полезных книгах для предпринимателя
Многие целеустремлённые предприниматели посвящают немало времени вдохновляющим книгам по бизнесу. Читать модный бестселлер в красивом переплёте, это, конечно, хороший способ досуга, но книги, не дающие важных инструментов, не пригождаются в работе и быстро вылетают из головы. В этой статье хочу порекомендовать именно полезные книги, которые…
Недвижимость
В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники
 В подмосковном закрытом элитном коттеджном посёлке "Прозорово" (8 км от МКАД по Новорижскому шоссе) выставлен на продажу загородный дом с бункером класса premium, оснащённый по последнему слову техники. Подземный бункер под домом способен защитить обитателей дома даже в случае глобальной апокалиптической катастрофы и построен по…
Путин распорядился принять меры для решения проблем дольщиков Путин распорядился принять меры для решения проблем дольщиков
Проблема замороженного строительства, для которого привлекались средства дольщиков, должна быть решена — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который поручил кабинету министров предпринять решительные меры для этого. Предполагается, что члены кабмина будут прорабатывать варианты решения проблемы дольщиков совместно с экспертами АО "ДОМ.РФ". Это подтверждается опубликованным…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.