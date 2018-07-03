ВИСТ Групп примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбург

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С 9-12 июля в Екатеринбурге в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» пройдет 9-я международная выставка промышленности и технологий ИННОПРОМ. Мероприятие успело завоевать статус одного из главных инструментов экспорта отечественной продукции и эффективной платформы для бизнес-коммуникаций.

Ежегодно ИННОПРОМ поражает своим масштабом. Организаторы выставки ожидают более 50 000 посетителей из 95 стран мира и 59 регионов России, которым представят свои разработки более 600 компаний из 20 стран. В этом году общей темой мероприятия станет «Цифровое производство», а страной-партнёром ИННОПРОМ-2018 выбрана Республика Корея.

ВИСТ Групп примет активное участие в программе выставки. Инновационные разработки компании будут представлены на стенде 3A6 компании «БТЛ» (официального дилера партнера ВИСТ Групп—компании БелАЗ). Кроме того, дочерняя компания ВИСТ Групп—VIST Robotics, занимающаяся разработкой технологии безлюдной добычи полезных ископаемых, продемонстрирует автономное движение крупной карьерной техники, а также возможности дистанционного управления ею на большом расстоянии. Проект «Удаленное рабочее место» будет расположен на стенде 1F1 компании «Цифра» и будет доступен всем посетителям выставки.

За развитие технологии будущего «Интеллектуальный Карьер» компания VIST Robotics попала в шорт-лист номинантов премии «Индустрия», ежегодно отмечающей самые передовые российские технологии в промышленном производстве. Победители будут определены в рамках выставки ИННОПРОМ 9 июля.

В первый день выставки состоится еще одно важнейшее событие: ВИСТ Групп, лидер рынка России и стран СНГ в области цифровых решений для горнодобывающей отрасли и металлургии, и компания SAP, мировой лидер высокотехнологичных решений для бизнеса, подпишут меморандум о стратегическом сотрудничестве. Подписание состоится 9 июля в 11.30 в пресс-центре.