ЯНАО демонстрирует лучшую динамику промышленного производства

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Согласно Росстату, ЯНАО показывает самые убедительные темпы роста промышленного производства в Урало-Западносибирском макрорегионе. Так, по итогам мая рост этого показателя был зафиксирован на отметке в 8,3%, а за период январь-май +11,7%.

Об этом рассказал портал Эксперт-Урал.

Отмечается, что основой для динамики промышленного производства Ямала выступила добыча полезных ископаемых. Если сравнивать с первыми пятью месяцами прошлого года, за январь-май 2018 года ее прирост составил 15,4%.

В настоящее время на территории Ямала ведется работа по созданию завода сжижения природного газа «Ямал СПГ». В завершении минувшего года в эксплуатацию была введена первая очередь этого предприятия. Также в ЯНАО бурными темпами развиваются масштабные инфраструктурные объекты, среди которых морской порт Сабетта.