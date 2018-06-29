Георгий Погиблов: "Высокое качество продукции – залог экономического успеха"

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Высокое качество продукции зависит не от случайных факторов. Система менеджмента качества формирует мероприятия, которые влияют на уровень рентабельности продукции. От степени его повышения зависит во многом прибыльность компании и ее экономический успех.

Нацеленные на успешное развитие бизнеса, предприятия уделяют внимание интенсификации управления качеством. Решить эти вопросы можно с помощью комплекса мер: исключение брака, устранение рисков, удовлетворение заказчиков. Система поддержки уровня качества охватывает не только производственные подразделения – в процессе должны участвовать работники предприятия с учетом каждого этапа полного производственного цикла.

Оптимизация производственных процессов необходима для снижения производственных затрат, которые возникают в результате дефектов продукции, не удовлетворяющие установленным требованиям. Повышение качества напрямую связано с увеличением прибыли, так как продукция и услуги, произведенные на должном уровне в соответствии с нормативно-технической документацией. Качественные товары и услуги повышают конкурентоспособность компании, способствуют покупательскому спросу и обеспечивают рост деловой репутации компании.

Основной предпосылкой интенсификации управления качеством является удовлетворение потребителя как самой заинтересованной стороны в предоставлении товаров и услуг на основе международных стандартов. Для этого все производство ориентируется не только на запросы по уровню качества, но и по составу ассортимента. Обеспечивает необходимые условия в достижении надлежащего качественного уровня весь коллектив компании, а вот ответственность за это на менеджерах высшего звена. Руководство фирмы включает в систему управления качеством мотивационные мероприятия, позволяющие стимулировать своих работников к достижению намеченной цели.

Следует иметь в виду – конечных пределов качества не существует, только при непрерывном процессе совершенствования возможно принятие решений и их реализация. Решения в условиях интенсификации управления качеством обосновываются цифровыми данными. Именно цифры отражают целесообразность экономического внедрения технологических новшеств. От этих данных зависит конечное качество продукта.Чтобы получить продукцию надлежащего качества, компанией разрабатывается план совместных действий. Это совершенствование производства, наличие необходимых ресурсов и определенный уровень возможностей для улучшения работы по изготовлению продукции. Производство должно соответствовать эталонным показателям.

Не только производственная среда, мотивированный персонал, но и инфраструктура должны находиться в благоприятствующем состоянии. Жизненный цикл предприятия обеспечивается производственными помещениями, средствами труда, рабочим пространством, информационными и вспомогательными службами. Сюда же входят транспортные средства, коммуникации. Инфраструктура определяется руководством, обозначается работоспособность каждого элемента. Сюда же относится обеспечение безопасности для окружающей среды.

Георгий Погиблов, генеральный директор ITC-Electronics о предпосылках интенсификации управления качеством:

- Серьезное отношение компании к показателям системы менеджмента качества — основа высокой репутации и конкурентоспособности.

Внутренний аудит системы менеджмента качества, проверка на соответствие результатов деятельности и запланированных ранее мероприятий. Критерием оценки служат требования ИСО 9001. Сами компании зачастую разрабатывают в дополнение и собственные требования, которые оказываются порой более жесткими. Это особенно важно для современного производства, когда на рынке соперничают уже не продукты производства, а системы управления, в том числе управления качеством.

– Политика ITC-Electronics в области качества, – рассказывает Георгий Семенович Погиблов, – направлена на удовлетворение ожиданий и требований клиентов. Для этого в компании ведется постоянный мониторинг качества предоставляемых услуг и сервисов, на основе которого проводится анализ и, как следствие, совершенствование процессов и внедрение новых технологий.

Георгий Семенович Погибло

С 2002 года деятельность центральных офисов ITC-Electronics сертифицирована по стандарту ISO 9001. Сейчас эволюция развития компании привела к тому, что собственные регламенты СМК намного превосходят базовые требования стандарта

Эффективность менеджмента проверяется с целью определения возможностей улучшения системы. Если выявляются несоответствия процедур, процессов, продукции, определяются причины несоответствий. Все это позволяет вовремя запланировать корректирующие мероприятия. Подобную работу на фирме выполняют специалисты отдела внутренних проверок, а если таких не существует, специально создается временный коллектив с привлечением аудиторов со стороны.

Очень важное дополнение – все действия по интенсификации управления качеством должны тщательно документироваться. Менеджеры руководствуются заявлением о политике в области качества, оформленными документально процедурами, рабочими инструкциями и чертежами. В компании обязательны руководство по качеству, планы и протоколы проверок, методические разработки и объективные документы, содержащие свидетельства действий и результатов.

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