Сотрудники Генерального Консульства ФРГ побывали на новосибирской пивоварне компании «Балтика»

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Флагман российского пивоваренного рынка — компания «Балтика» — в среду, 27 июня организовал в своем сибирском филиале экскурсию для сотрудников Генерального Консульства ФРГ в Новосибирске. Для них был проведен культурно-образовательный проект «Пивной сомелье», в рамках которого гости узнали секреты пивной дегустации, увидели все этапы приготовления пенного напитки, познакомились с работой местных пивоваров.

В ходе экскурсии немецкая делегация смогла увидеть современное высокотехнологичное оборудование от лучших производителей из Германии — это Huppmann, Krones и Kuenzel. Работа предприятия обеспечивается в соответствии с передовыми системами менеджмента качества, а на всех технологичных этапах производства налажен контроль. Высокопрофессиональные сотрудники «Балтики» обеспечивают выпуск качественной продукции.

Изучив поэтапный процесс производства пива, гости смогли узнать правила и секреты профессиональной дегустации пенного напитка. После лекционной части они насладились вкусом классического немецкого лагера Holsten, классического дортмундера «Балтика 7» и светлого безалкогольного лагера «Балтика 0».

Комментируя событие, Ольга Сорокина (начальник производственной лаборатории завода «Балтика-Новосибирск») заострила внимание на том, что Германия является одним из трех мировых пивоваренных флагманов. При создании множества наиболее популярных сортов пенного напитка эксперты «Балтики» опираются на лучший мировой опыт. Госпожа Сорокина добавила, что в ходе визита на сибирский филиал «Балтики» немецкие гости смогли, в том числе оценить особенности местного производства.