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СкатЗ в 2018 году направит на научные исследования и развитие производства 400 млн рублей

Вторник, 26 Июня 2018 16:08
СкатЗ в 2018 году направит на научные исследования и развитие производства 400 млн рублей Фото из открытых источников

Салаватский катализаторный завод ведет активные научные разработки в сфере нефтехимии и газопереработки. В портфеле предприятия более 10 перспективных проектов в различной стадии реализации.

 

В 2018 году Салаватский катализаторный завод направит на научно-исследовательские работы и развитие предприятия 400 млн рублей, что в два раза больше, чем годом ранее. СкатЗ ведет исследования по двум основным направлениям: совершенствование продуктов, которые уже запущены в промышленное производство, и разработка принципиально новых катализаторов и адсорбентов. В настоящий момент портфель проектов, реализуемых предприятием, включает более 10 разработок в различной стадии реализации – от этапа проверки концепции продукта до подготовки к запуску производства.

 

Год назад СкатЗ наладил серийный выпуск современного силикагелевого микропористого адсорбента АСМ, который используется предприятиями ПАО «Газпром» для подготовки газа к транспортировке по морским экспортным газопроводам «Голубой поток» и «Северный поток». «Сегодня мы ведем научно-промышленные испытания АСМ на новых предприятиях и продолжаем работу по дальнейшему совершенствованию свойств этого адсорбента. Исследования идут непрерывно, наши технологии совершенствуются, поэтому при каждой последующей загрузке потребители получают более современный и эффективный продукт», - отмечает директор по развитию Салаватского катализаторного завода Руслан Зотов.

 

Важным направлением научных исследований СкатЗ является разработка новых продуктов и технологий для очистки газа от паров ртути и соединений серы. Удаление данных примесей является принципиальным этапом в процессе подготовки природного газа к сжижению. В России давно сформировался мощный экономический и политический зарос на появление высококачественных отечественных материалов и технологий для производства СПГ. Это направление исследований является одним из приоритетов Салаватского катализаторного завода. 

 

Не меньшее значение для СкатЗ имеют разработки собственного катализатора процессов FCC, который обеспечит большую глубину перегонки нефти по сравнению с привычными технологиями. «Спрос на катализаторы FCC в ближайшие годы будет только расти, перспективность данного направления Салаватский катализаторный завод осознал еще в 2014 году и незамедлительно приступил к разработке микросферического катализатора крекинга на основе собственных и европейских наработок и технологий», - отмечает Руслан Зотов. 

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Иванов Дмитрий Опубликовано в АПК   Теги Новости
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