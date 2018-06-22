В России создан уникальный бодрящий коктейль «Мартини Эспрессо», специально для болельщиков ЧМ-2018

Чемпионат Мира в России стремительно набирает обороты, не оставляя никого равнодушным – за матчами следят не только заядлые футбольные болельщики, но и все жители России! Во всех городах России царит невероятная атмосфера праздника, ведь люди со всего мира приехали к нам, чтобы горячо болеть за свои команды. Подробнее - в материале Planet Today.
Специально к Чемпионату Мира по футболу в России эксперты компании Lavazza разработали уникальный бодрящий коктейль «Мартини Эспрессо», который объединяет в себе два по-разному крепких напитка - водку и кофе. Классический рецепт всемирно известного коктейля приобретает новые оттенки вкуса благодаря добавлению знаменитого эспрессо от Lavazza и кленового сиропа.
Тем, кто хочет сохранить ясность мысли и активно следить за развитием событий на поле, эксперты компании Lavazza предлагают насладиться фирменным ледяным кофе по рецепту, разработанному специально для жаркого летнего дня.
• водка 50 мл
• эспрессо от Lavazza 40 мл
• кленовый сироп 15 мл
• лёд
• 2-3 шт. зёрен кофе
Добавить в шейкер лёд;
Отдельно приготовить шот эспрессо от Lavazza;
Добавьте в шейкер эспрессо, водку и кленовый сироп и взбалтывайте на протяжении 10 секунд;
Перелейте содержимое шейкера в бокал Мартини;
Киньте пару кофейных зерен в итоговый коктейль и наслаждайтесь!
• 1 чашечка эспрессо лунго или кофе, приготовленного в гейзерной кофеварке
• 150 мл молока
• 2 ст. ложки ванильного сиропа
• 6/8 кубиков кофейного льда (приготовленного из эспрессо или кофе, приготовленного в гейзерной кофеварке)
Для того, чтобы приготовить кофейные кубики льда, возьмите форму для льда и налейте туда кофе.
Очень важно не класть в кофе сахар, иначе кофе не замерзнет.
Наполните стакан объемом 300 мл кубиками кофейного льда и налейте 250 мл молока.
Приготовьте кофе, и когда он будет готов, растворите в нем ванильный сироп.
Затем вылейте его на молоко и лед.
Vanilla Iced Latte готов!
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