В России создан уникальный бодрящий коктейль «Мартини Эспрессо», специально для болельщиков ЧМ-2018

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Чемпионат Мира в России стремительно набирает обороты, не оставляя никого равнодушным – за матчами следят не только заядлые футбольные болельщики, но и все жители России! Во всех городах России царит невероятная атмосфера праздника, ведь люди со всего мира приехали к нам, чтобы горячо болеть за свои команды. Подробнее - в материале Planet Today.

Специально к Чемпионату Мира по футболу в России эксперты компании Lavazza разработали уникальный бодрящий коктейль «Мартини Эспрессо», который объединяет в себе два по-разному крепких напитка - водку и кофе. Классический рецепт всемирно известного коктейля приобретает новые оттенки вкуса благодаря добавлению знаменитого эспрессо от Lavazza и кленового сиропа.

Тем, кто хочет сохранить ясность мысли и активно следить за развитием событий на поле, эксперты компании Lavazza предлагают насладиться фирменным ледяным кофе по рецепту, разработанному специально для жаркого летнего дня.

РЕЦЕПТ ЭСПРЕССО-МАРТИНИ (на 1 персону)

Ингредиенты:

• водка 50 мл

• эспрессо от Lavazza 40 мл

• кленовый сироп 15 мл

• лёд

• 2-3 шт. зёрен кофе

Способ приготовления:

Добавить в шейкер лёд;

Отдельно приготовить шот эспрессо от Lavazza;

Добавьте в шейкер эспрессо, водку и кленовый сироп и взбалтывайте на протяжении 10 секунд;

Перелейте содержимое шейкера в бокал Мартини;

Киньте пару кофейных зерен в итоговый коктейль и наслаждайтесь!

РЕЦЕПТ VANILLA ICED LATTE (на 1 персону)

Ингредиенты

• 1 чашечка эспрессо лунго или кофе, приготовленного в гейзерной кофеварке

• 150 мл молока

• 2 ст. ложки ванильного сиропа

• 6/8 кубиков кофейного льда (приготовленного из эспрессо или кофе, приготовленного в гейзерной кофеварке)

Способ приготовления:

Для того, чтобы приготовить кофейные кубики льда, возьмите форму для льда и налейте туда кофе.

Очень важно не класть в кофе сахар, иначе кофе не замерзнет.

Наполните стакан объемом 300 мл кубиками кофейного льда и налейте 250 мл молока.

Приготовьте кофе, и когда он будет готов, растворите в нем ванильный сироп.

Затем вылейте его на молоко и лед.

Vanilla Iced Latte готов!