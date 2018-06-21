Наталья Сергунина сообщила, что в Москве растет число ИП, занятых в сфере общепита

Число индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере столичного общепита, увеличивается. Как отметила заместитель градоначальника Москвы Наталья Сергунина, в первом квартале 2018 года такие ИП приобрели в общей сложности 1600 патентов — на 107% больше, чем за тот же период в 2017 году.
Местные власти не исключают того, что позитивное влияние на тенденцию оказал чемпионат мира по футболу, одним из городов проведения которого выступает Москва. Об этом рассказало ТАСС.
Руководитель столичного ДЭПИР Владимир Ефимов, в свою очередь, сообщил о том, что на планомерный рост приобретения патентов в Москве позитивно влияет и создаваемая здесь инфраструктура для бизнеса.
Управленец сообщил, что предпринимателями Москвы за первый квартал года было приобретено 51000 патентов на сумму в порядка 4,5% миллиарда рублей. Показатели аналогичного года «приросли» на 22% и 19% соответственно, — констатировал Владимир Ефимов.
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