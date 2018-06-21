Михаил Кийко: ОЗК выделила средства на поддержку молодых аграриев

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В апреле 2017 года бывший замдиректора Федеральной службы РФ по контролю оборота наркотических средств, действительный государственный советник РФ Михаил Кийко приступил к выполнению обязанностей генерального директора АО «Объединенная зерновая компания».

По мнению Кийко, одна из главных проблем данной отрасли – нехватка подготовленных кадров.

«Одним из последних указов президент России Владимир Путин поставил перед национальным агропромышленным комплексом задачу: в ближайшие пять лет увеличить экспорт продукции АПК в два раза. Установка, конечно, амбициозная, но выполнимая. Чтобы справиться с ней, нужно наращивать технические мощности экспортно ориентированных терминалов и развивать логистику сектора – совершенствовать систему формирования грузов и распределения грузопотоков, обновлять вагонный парк, улучшать инфраструктуру перевалочных пунктов», – сказал гендиректор ОЗК.

По мнению Кийко, комплексное развитие экспортно ориентированных отраслей неизбежно повлечет нехватку квалифицированных кадров. Чтобы быть к этому готовыми, глава ОЗК предлагает уже сегодня усилить подготовку профильных специалистов.

«Российский АПК нуждается не только в увеличении производственных мощностей. Сектору требуются подготовленные люди, способные решать сложные задачи в условиях современного рынка. Нужны маркетологи, менеджеры, экономисты, международники. Чтобы увеличить вклад в национальный человеческий капитал, в этом году мы выделили средства на поддержку талантливой молодежи, студентов аграрного вуза – Тимирязевской Академии. Более 20 наиболее успевающих студентов получат от компании именные стипендии и смогут уделять больше времени образовательным проектам», – сказал Кийко.