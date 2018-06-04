Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым

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Сокращение планируемых авиаперелетов в Крым, о котором накануне сообщило издание "Коммерсант", ссылающееся на Транспортную клиринговую палату, обусловлено несколькими факторами — говорят компетентные эксперты.

Речь, напомним, идет об информации, согласно которой объем запланированных авиаперелетов в Крым был сокращен на двадцать два с лишним процента. Если говорить в более точных цифрах, то авиационные перевозчики сократили довольно популярное крымское направление на пятьсот пятьдесят тысяч мест.

Для того, чтобы разобраться в причинах сокращения авиаперевозок, представители информационного портала politexpert.net побеседовали с Александром Разуваевым, главой аналитического департамента "Альпари".

Разуваев считает, что в некоторой степени ситуация объясняется подорожанием топлива — именно этот фактор, как известно, является основным, определяющим стоимость авиабилета. Но главная причина все-таки в другом.

"Авиаперелеты пришлось сократить из-за открытия Крымского моста. Потому что очевидно, что мост в значительной степени упростил путешествия в Крым по суше, то есть, очень многие туристы откажутся от авиаперелета в пользу поездки", — говорит специалист.