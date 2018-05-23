СкатЗ представил результаты внедрения инновационной блочной схемы производства

Салаватский катализаторный завод принял участие в Российском Нефтегазохимическом форуме и XXVI Международной выставке «Газ. Нефть. Технологии-2018», которые проходят с 22 по 25 мая 2018 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе. Генеральный директор СкатЗ Дмитрий Медведев рассказал о планах по выпуску новых инновационных продуктов для нефтегазовой отрасли. Подробнее - в материале Planet Today.
Салаватский катализаторный завод (СкатЗ) завершил процесс поэтапной модернизации, направленной на переориентацию предприятия: отказ от узкой специализации и превращение в универсального поставщика материалов для нефтегазоперерабатывающих, газотранспортных и нефтехимических предприятий.
«На заводе была внедрена современная блочная схема производства, позволяющая реализовывать практически любую технологию по выпуску катализаторов и адсорбентов», - рассказал генеральный директор СкатЗ Дмитрий Медведев, выступая на Нефтегазохимическом форуме в Уфе.
Сегодня Салаватский катализаторный завод производит всю линейку адсорбентов – цеолитов, силикагелей, алюмооксидных и композитных адсорбентов, которые применяются для подготовки газа к переработке и транспортировке. Запуск серийного производства импортозамещающих силикагелевых адсорбентов АСМ стал первым результатом модернизации завода. Сегодня эти материалы успешно применяются для подготовки газа к транспортировке по экспортным газопроводам «Северный поток» и «Голубой поток».
СкатЗ ведет активную разработку собственного микросферического катализатора крекинга FCC. Рост спроса на этот материал прогнозируется в ближайшие годы в России и за рубежом. В рамках форума генеральный директор СкатЗ Дмитрий Медведев рассказал о текущей работе по запуску производства этого катализатора. Планы Салаватского катализаторного завода вызвали большой интерес участников мероприятия.
Выставка «Газ. Нефть. Технологии» и Российский Нефтегазохимический Форум проходят при поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства промышленности и торговли РФ, организаторы – Правительство Республики Башкортостан и Министерство промышленности и инновационной политики РБ. Уфимский форум — одно из главных отраслевых мероприятий в России, здесь проводится масштабная презентация новых технологий и оборудования нефтегазохимического комплекса. В работе выставки и дискуссиях принимают участие специалисты 400 компаний из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
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