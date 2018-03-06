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Рынок закупок Москвы делает выбор в пользу качественной продукции из регионов

Вторник, 06 Марта 2018 15:41
Рынок закупок Москвы делает выбор в пользу качественной продукции из регионов Фото из открытых источников

По сообщению официального сайта мэра Москвы, предприниматели из регионов активно осваивают столичный рынок закупок. Как проинформировала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, более 15% потребностей в стройматериалах и медицинской продукции удовлетворяют поставщики из Московской области.

 

Активно заключаются контракты с предпринимателями Татарстана, Санкт-Петербурга. Карачаево-Черкессии, ряда других регионов. 

 

«Благодаря их ценам и ассортименту выпускаемой продукции можно смело конкурировать со столичными поставщиками по разным предметам закупок», - подчеркнула Наталья Сергунина. По словам вице-мэра, только за последние полгода 20 крупных поставщиков, впервые приняв участие в тендерах, победили и заключили контракты на поставку, при этом в некоторых случаях удалось снизить стоимость закупки на 30% от первоначальной. В данное время ведутся переговоры с фармкомпаниями более 45 регионов на возможность поставки медсредств и оборудования.

 

«Контрактной системе Москвы нужны добросовестные поставщики, и не имеет значения, в какой точке страны они живут и развивают своё производство, - подчеркнула Сергунина.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости Москва

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