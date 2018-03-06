Рынок закупок Москвы делает выбор в пользу качественной продукции из регионов

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По сообщению официального сайта мэра Москвы, предприниматели из регионов активно осваивают столичный рынок закупок. Как проинформировала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Наталья Сергунина, более 15% потребностей в стройматериалах и медицинской продукции удовлетворяют поставщики из Московской области.

Активно заключаются контракты с предпринимателями Татарстана, Санкт-Петербурга. Карачаево-Черкессии, ряда других регионов.

«Благодаря их ценам и ассортименту выпускаемой продукции можно смело конкурировать со столичными поставщиками по разным предметам закупок», - подчеркнула Наталья Сергунина. По словам вице-мэра, только за последние полгода 20 крупных поставщиков, впервые приняв участие в тендерах, победили и заключили контракты на поставку, при этом в некоторых случаях удалось снизить стоимость закупки на 30% от первоначальной. В данное время ведутся переговоры с фармкомпаниями более 45 регионов на возможность поставки медсредств и оборудования.

«Контрактной системе Москвы нужны добросовестные поставщики, и не имеет значения, в какой точке страны они живут и развивают своё производство, - подчеркнула Сергунина.