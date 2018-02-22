Хранить и доставлять: «Деловые Линии» открыли в Перми склад под комплексные услуги

Клиентам логистического оператора стал доступен новый складской комплекс класса «А». Площадь 3,5 тыс. кв. м позволяет разместить на хранение до 5 300 палетомест. Помещение готово под сложнейшие 3PL-проекты, подчеркивают специалисты «Деловых Линий». Напомним, что 3PL – это частичная или полная передача логистических операций на аутсорсинг.
Комплекс оборудован всем необходимым и позволяет осуществлять кросс-докинговые операции, все виды хранения, полный цикл обработки грузов разной номенклатуры, комплектацию заказов и предпродажную подготовку товаров. Группа компаний также может брать на себя работу с браком и возвратами, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Автоматизация процессов значительно упрощает взаимодействие между заказчиком и исполнителем. Система управления складом поддерживает до 10 параметров учета по каждому из артикулов. Например, маркировка одного вида одежды содержит такие параметры как размер, цена, цвет, дата поставки, номер партии, название коллекции и т.д. и настроить учет можно как по одному, так и сразу по нескольким параметрам. Три принципа комплектации дают возможность работать с продукцией малого срока хранения, формировать заказы исходя из приоритетов, учитывающих совокупную стоимость товаров на складе.
На терминале действует комплексная система обеспечения безопасности, что сводит к минимуму риски потерь товаров. Кроме того, все товары страхуются. Склад находится в Перми на ул. Промышленная, д. 107. Удобное расположение позволяет оптимальным образом распределить логистическую нагрузку: вблизи трасса Пермь – Екатеринбург и дорога на Москву, Нижний Новгород, Уфу, Казань и Владимир.
Аналитики «Деловых Линий» отмечают, что объем рынка 3PL в России ежегодно увеличивается. Услуги комплексной логистики группы компаний также развиваются в рамках утвержденной стратегии. К примеру, за 2017 год выручка «Деловых Линий» по этому направлению выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом. Сегодня под нужды 3PL-услуг оператор уже предоставляет площадь в 100 000 кв. м в разных городах России.
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