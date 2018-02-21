ТОАЗ стал триумфатором всероссийского конкурса РСПП

В Москве с пятого по девятое февраля прошла Неделя российского бизнеса РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей). В ее рамках был проведен всероссийский конкурс РСПП. Триумф в номинации «За достижения в области охраны труда и здоровья работников» праздновала компания «Тольяттиазот», о чем проинформировал ее официальный сайт.
По словам гендиректора ТОАЗ Вячеслава Суслова, полученная корпорацией награда РССП выступит мотивационным фактором для дальнейшего совершенствования в сфере охраны труда и здоровья работников. К тому же она является убедительным доказательством успешности работы ТОАЗ в этом направлении.
«Тольяттиазот» на протяжении долгих лет планомерно добивается все новых успехов в деле охраны труда и здоровья работников. К примеру, корпорация внедрила в свою работу мотивационную программу и премиальное положение для сотрудников. В минувшие три года ТОАЗ удавалось демонстрировать лучший среди отечественных химических и нефтехимических предприятий международный показатель травматизма LTIFR. К тому же, с 2016-го года каждый из сотрудников корпорации застрахован за ее счет по программам ДМС.
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