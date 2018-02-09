В Курске приступят к выпуску инновационного микроэлектронного оборудования на новом заводе

Фото из открытых источников

В Курсе состоялось торжественное открытие I очереди завода «Датчики и системы». В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Курской области Александр Зубарев, глава города Курска Николай Овчаров, а также руководители профильных комитетов.

Новый завод «Совтест АТЕ» направлен на серийное производство МЭМС-датчиков, систем безопасности и мониторинга, а также тестового и технологического оборудования в рамках программы импортозамещения. Как проинформировал генеральный директор ООО «Совтест АТЕ» Игорь Марков, МЭМС-датчики очень востребованы на современном рынке высоких технологий.

Они используются в датчиках давления, микрозеркалах, оптических переключателях, биомикросистемах, беспроводных системах мониторинга зданий, мостов, сооружений, ЛЭП и т.д. Инвестпроект стоимостью 600 млн рублей выйдет на полную мощность к 2021 году, в данное время объем инвестиций составил более 220 млн руб, порядка 115 млн руб. планируется выделить в 2018 г. Малое предприятие «Совтест АТЕ» уже сегодня сотрудничает с ГК «Росатом», ГК «Алмаз-Антей», Концерном «Калашников» и другими. Открытие нового завода позволит дать новые рабочие места и отчисления в региональный бюджет.