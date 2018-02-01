Четверг 01 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» АПК» “Филип Моррис Интернэшнл” выступила перед Научно-консультативным комитетом по табачной продукции

“Филип Моррис Интернэшнл” выступила перед Научно-консультативным комитетом по табачной продукции

Среда, 31 Января 2018 16:13
“Филип Моррис Интернэшнл” выступила перед Научно-консультативным комитетом по табачной продукции Фото из открытых источников

24 и 25 января эксперты компании “Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) и Philip Morris USA Inc. выступили перед Научно-консультативным комитетом по табачной продукции при Управлении по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

 

Это совещание было частью процесса рассмотрения FDA заявки ФМИ о выводе IQOS на рынок США в статусе "табачной продукции модифицированного риска". Законодательство США и многие политики признают важность инновационных табачных продуктов для 40 миллионов американских граждан, которые продолжают курить, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

В рамках совещания Научно-консультативный комитет рассмотрел широкий круг научно-технических тем и вопросов коммуникации с потребителями. Хотя Комитет не согласился с некоторыми предложенными формулировками о рисках для здоровья потребителей, он признал, что при условии полного переключения на потребление IQOS уровень воздействия вредных веществ на организм курильщиков значительно снижается.

 

"Двухдневное обсуждение в Комитете было знаменательным событием. Мы благодарим Управление и Комитет за проявленный интерес к нашим научным разработкам и нашему стремлению предоставить совершеннолетним курильщикам доступ к лучшим альтернативным никотиносодержащим продуктам и информации о них", - сказал Андре Калантзопулос, главный исполнительный директор ФМИ.

 

Комитет рассмотрел такие вопросы, как долгосрочные последствия для здоровья, количественная оценка и сравнение рисков, способы донесения информации для потребителей, а также контроль после запуска продукта на рынке. В конце заседания члены Комитета обсудили и проголосовали по конкретным вопросам, поставленным FDA перед Комитетом. При этом, рекомендации и результаты голосования Научно-консультативного комитета по табачной продукции не являются обязательными для FDA.

 

Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России: “Процесс рассмотрения заявки ФМИ продолжается и есть ряд вопросов, которые требуют более детального изучения со стороны FDA. Для компании очень важным является то, что FDA признало существенное снижение уровней канцерогенных и токсичных веществ в аэрозоле IQOS и их воздействия на организм человека по сравнению с курением сигарет. Важно отметить, что в ряде стран, включая Россию, уже есть независимые исследования нашего продукта IQOS. В 2016-2017 гг. по поручению Правительства РФ такие исследования провели Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий в Краснодаре, а также Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Российская научная школа высоко ценится в мире, и для нас очень важно, что результаты исследования, проведенного авторитетными научными центрами в России подтверждают, что IQOS действительно может снизить риски для здоровья совершеннолетних курильщиков. IQOS и другие продукты с пониженным риском могут стать эффективным дополнением к государственным мерам по борьбе с курением табака в Российской Федерации”.

 

С 2008 ФМИ инвестировала более 3 миллиардов долларов США в разработку, научную оценку, и продвижение инновационной продукции, а также в развитие производственных мощностей. В 2017 году более 70% глобальных расходов на научно-исследовательскую работу и более 30% глобальных коммерческих расходов были выделены на инновационные бездымные продукты, и мы планируем инвестировать более 1,7 миллиардов долларов США в предприятия для их производства. Почти 4 миллиона совершеннолетних курильщиков в мире уже перешли на использование IQOS. Наша глобальная цель заключается в том, чтобы переключить всех совершеннолетних курильщиков, кто не готов отказаться от своей привычки, на бездымные продукты, потенциал к снижению риска которых научно обоснован. Сбалансированное государственное регулирование может существенно ускорить темпы и масштабы этих исторических изменений.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости сигареты

Главное за сутки
Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет Стрельба в московском бизнес-центре: Жертва есть, преступника нет В столичном бизнес-центре "Святогор" на улице Летниковская произошла стрельба. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД. Как рассказали в ведомстве, неизвестный, предположительно из огнестрельного оружия, ранил предпринимателя 1974 года рождения…
Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма (смотрите виде ниже). На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к…
Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Россия и Китай являются на данном этапе соперниками США, бросающими вызов американским интересам, экономике и американским ценностям. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая со своим первым ежегодным посланием Конгрессу…

Читайте также
Назначена дата благотворительного аукциона по сбору средств на создание мемориала «Могила неизвестного солдата I Мировой войны» в Царском Селе Назначена дата благотворительного аукциона по сбору средств на создание мемориала «Могила неизвестного солдата I Мировой войны» в Царском Селе 20-21 апреля Российский аукционный дом (РАД) проведет благотворительный аукцион по продаже художественных произведений петербургских художников. Данное решение было принято 22 января при подписании соответствующего соглашения между благотворительным фондом «Воинский собор»,…
Практически каждый второй работающий россиянин просил повышения зарплаты в течение последних 3 лет Практически каждый второй работающий россиянин просил повышения зарплаты в течение последних 3 лет 50/50: практически каждый второй работающий россиянин просил повышения зарплаты в течение последних 3 лет, прибавку в результате получила лишь половина просящих. В опросах исследовательского центра Superjob приняли участие 2500 представителей…
Владимир Ефимов: Москва заработала на фестивале «Путешествие в Рождество» почти 14 млрд. рублей Владимир Ефимов: Москва заработала на фестивале «Путешествие в Рождество» почти 14 млрд. рублей Проведение в Москве международного фестиваля «Путешествие в Рождество» следует считать успешным. Это событийное мероприятие проходило в период с 22.12.2017 г. по 14.01.2018 г. включительно и собрало свыше 14 миллионов человек.…
Основное благоустройство «Ренессанс Парка» завершится этим летом Основное благоустройство «Ренессанс Парка» завершится этим летом  Работы по благоустройству «Ренессанс Парка» подошли к финальному этапу. Поселок готов для проживания, основные ландшафтные мероприятия будут закончены к концу лета. Бульвары поселка полностью озеленены, вдоль домов высажена живая изгородь,…
Фото
Почему китайцы живут в ямах? Почему китайцы живут в ямах?

Ну ладно, сейчас конечно живут очень немногие китайцы, это уже больше туристическая достопримечатель...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Бизнес и производство
«Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика «Пакмил»: прием вторсырья, производство картонной упаковки и изделий из пластика
Некоторые виды отходов – прежде всего бумага и пластик – пригодны к повторной переработке, что позволяет не только сохранить природные ресурсы и предупредить загрязнение окружающей среды бытовым и промышленным мусором, но и снизить затраты на производство различной продукции. Наша компания занимается сбором и утилизацией макулатуры,…
Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года Цены на металлические изделия и крепеж вырастут к концу года
Ситуация, сложившаяся в конце лета – начале осени на мировых металлургическом и финансовом рынках, по мнению экспертов, неизменно повлечет удорожание всех видов металлопроката и продукции из него – метизов, крепежей и т.д. Возможно, подорожают пружины сжатия и растяжения, ведь для их производства также используется металлопрокат…
Недвижимость
На вторичном рынке сокращается число элитных домов На вторичном рынке сокращается число элитных домов
По оценкам компании Villagio Estate, на загородном рынке продолжает уменьшаться предложение элитных домов от собственников. За последний год количество объектов сократилось на 27%. Так, в январе по сравнению с декабрем предложение уменьшилось на 9%, за год рынок «потерял» порядка 3 тыс. объектов, сообщается в пресс-релизе,…
Особенности аренды бизнес-центров в Петроградском районе Санкт-Петербурга Особенности аренды бизнес-центров в Петроградском районе Санкт-Петербурга
Петроградский район по праву считается элитным в Санкт-Петербурге. Он является историческим центром города, со временем ставшим центром деловым. Многие расположенные здесь здания имеют историю в несколько веков. Все это наряду с презентабельным видом строений делает этот район весьма привлекательным для аренды офисов. Самыми престижными считаются…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.