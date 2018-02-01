“Филип Моррис Интернэшнл” выступила перед Научно-консультативным комитетом по табачной продукции

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24 и 25 января эксперты компании “Филип Моррис Интернэшнл" (ФМИ) и Philip Morris USA Inc. выступили перед Научно-консультативным комитетом по табачной продукции при Управлении по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Это совещание было частью процесса рассмотрения FDA заявки ФМИ о выводе IQOS на рынок США в статусе "табачной продукции модифицированного риска". Законодательство США и многие политики признают важность инновационных табачных продуктов для 40 миллионов американских граждан, которые продолжают курить, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

В рамках совещания Научно-консультативный комитет рассмотрел широкий круг научно-технических тем и вопросов коммуникации с потребителями. Хотя Комитет не согласился с некоторыми предложенными формулировками о рисках для здоровья потребителей, он признал, что при условии полного переключения на потребление IQOS уровень воздействия вредных веществ на организм курильщиков значительно снижается.

"Двухдневное обсуждение в Комитете было знаменательным событием. Мы благодарим Управление и Комитет за проявленный интерес к нашим научным разработкам и нашему стремлению предоставить совершеннолетним курильщикам доступ к лучшим альтернативным никотиносодержащим продуктам и информации о них", - сказал Андре Калантзопулос, главный исполнительный директор ФМИ.

Комитет рассмотрел такие вопросы, как долгосрочные последствия для здоровья, количественная оценка и сравнение рисков, способы донесения информации для потребителей, а также контроль после запуска продукта на рынке. В конце заседания члены Комитета обсудили и проголосовали по конкретным вопросам, поставленным FDA перед Комитетом. При этом, рекомендации и результаты голосования Научно-консультативного комитета по табачной продукции не являются обязательными для FDA.

Сергей Слипченко, вице-президент по корпоративным вопросам ФМИ в России: “Процесс рассмотрения заявки ФМИ продолжается и есть ряд вопросов, которые требуют более детального изучения со стороны FDA. Для компании очень важным является то, что FDA признало существенное снижение уровней канцерогенных и токсичных веществ в аэрозоле IQOS и их воздействия на организм человека по сравнению с курением сигарет. Важно отметить, что в ряде стран, включая Россию, уже есть независимые исследования нашего продукта IQOS. В 2016-2017 гг. по поручению Правительства РФ такие исследования провели Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий в Краснодаре, а также Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Российская научная школа высоко ценится в мире, и для нас очень важно, что результаты исследования, проведенного авторитетными научными центрами в России подтверждают, что IQOS действительно может снизить риски для здоровья совершеннолетних курильщиков. IQOS и другие продукты с пониженным риском могут стать эффективным дополнением к государственным мерам по борьбе с курением табака в Российской Федерации”.

С 2008 ФМИ инвестировала более 3 миллиардов долларов США в разработку, научную оценку, и продвижение инновационной продукции, а также в развитие производственных мощностей. В 2017 году более 70% глобальных расходов на научно-исследовательскую работу и более 30% глобальных коммерческих расходов были выделены на инновационные бездымные продукты, и мы планируем инвестировать более 1,7 миллиардов долларов США в предприятия для их производства. Почти 4 миллиона совершеннолетних курильщиков в мире уже перешли на использование IQOS. Наша глобальная цель заключается в том, чтобы переключить всех совершеннолетних курильщиков, кто не готов отказаться от своей привычки, на бездымные продукты, потенциал к снижению риска которых научно обоснован. Сбалансированное государственное регулирование может существенно ускорить темпы и масштабы этих исторических изменений.