Завершена модернизация «ПРОДО Птицефабрика Калужская»

Фото из открытых источников

Важное событие для региона отметили 29 января 2018 года в Калужской области: на одном из самых крупных в Центральном федеральном округе проектов – производстве на АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», входящего в Группу «ПРОДО», завершена модернизация.

На мероприятии выступил губернатор Калужской области Анатолий Артамонов. По его словам, модернизация предприятия позволила значительно увеличить налоговые поступления в бюджет региона. Он напомнил: АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» – крупный работодатель, налогоплательщик и поставщик качественных продуктов питания жителям области, предприятие несет высокую социальную ответственность. Анатолий Артамонов не сомневается, что оптимизация работы комплекса и увеличение объемов производства благотворно повлияют на качество жизни населения области.

В свою очередь гендиректор Группы «ПРОДО» Петр Илюхин заявил, что модернизированная птицефабрика сможет поддерживать высокую конкуренцию в течение длительного времени. В рамках инвестпроекта на предприятии оснащены современным оборудованием и введены в эксплуатацию новый инкубатор, убойно-перерабатывающий комплекс, новый склад готовой продукции, несколько площадок по откорму цыплят и обновленные очистные сооружения.

В реализации инвестпроекта принимала участие инжиниринговая компания SEVERIN DEVELOPMENT. Сергей Прокаев, руководитель департамента финансово-технического аудита, рассказал: объект был сдан в установленные сроки и без изменения запланированного бюджета, хотя пришлось выполнять работы в сложных условиях действующего производства. Во многом это произошло благодаря профессионализму и слаженной работе команды аудиторов и заказчика.