В России намерены повторить опыт Швеции, в которой перерабатывают почти 100% мусора

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В нашей стране в скором будущем будут построены пять мусоросжигающих заводов, работающих по той же технологии, что используется во всей Европе. Наибольших успехов в области переработки мусора сегодня добилась Швеция, чей опыт России пытается перенять, сообщает Федеральное Агентство Новостей.

В Швеции в настоящее время перерабатывается почти 100% всех твердых бытовых отходов, причем около 3 млн тонн мусора ежегодно ввозится из других стран. Это делается для того, чтобы мощности мусоросжигающих заводов не простаивали, ведь эти предприятия используются не только для уничтожения ТКО, но и для получения энергии – электрической и тепловой. За десятилетия технологию сжигания на таких заводах настолько отработали, что выбросы в атмосферу сегодня на 99,9% состоит из нетоксичного диоксида углерода и воды. Тем не менее шведы продолжают устанавливать дополнительную систему из сухих и водяных фильтров, что снижает вредное воздействие на экологию до нуля.

В Швеции жители самостоятельно распределяют отходы на бумагу, пластик, металл, стекло, электроприборы, лампочки и батарейки. С 2019 года подобная система должна заработать и в России, а еще через два года в Подмосковье заработает первый из четырех мусоросжигающих заводов, способных на треть снизить объем мусора, который ежегодно захоранивается на полигонах области.