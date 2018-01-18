Семью сыроваров из Нижегородской области поддержал известный фермер Олег Сирота

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Основатель Истринской сыроварни и производитель русского пармезана Олег Сирота обратился к исполняющему обязанности губернатора Нижегородской области Глебу Никитину с просьбой умерить аппетиты монополистов-энергетиков.

Как сообщает на своей страничке в соцсетях Сирота, Игорь Парфенюк с женой и ребенком переехал из города, продав имущество, в нижегородскую деревню Шеховская. Семья купила участок под ИЖС, земли для хозяйства, оборудование для производства сыра, прошла обучение сыроваренному делу, но начать бизнес не может.

Администрация Чкаловского района отказала в разрешении на постройку дома из-за расположенного на участке столба для электролиний. Чтобы снять ограничение, глава семьи обратился к энергетикам, готовый заплатить за перенос помехи на 30 метров от участка, но те запросили более 2,6 млн. рублей, что подтверждается ответом из ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Смету предоставить в энергокомпании отказались, сославшись на коммерческую тайну. Сыровар Сирота пишет в открытом письме губернатору: «Уважаемый Глеб Сергеевич, на вас сейчас вся надежда - мы с ребятами писали во все инстанции, но никак этих монополистов победить не получается. Помогите людям, переезжающим из города возрождать наше село - это соль земли русской».