Ограничение на поставку чая из Шри-Ланки снимут 30 декабря

30 декабря Россельхознадзор снимет ограничение на поставку растительной продукции из Шри-Ланки.
Напомним, данное ограничение было введено на временной основе. Оно коснулось всей растительной продукции, в том числе и чая.
Об этом сообщил глава ведомства Сергей Данкверт.
Временное ограничение ввоза всей растительной продукции из Шри-Ланки было введено Россельхознадзором с 18 декабря из-за обнаружения жуков в партии чая.
"По итогам переговоров принято решение под гарантии карантинной службы Шри-Ланки снять временные ограничения на поставки всей растительной продукции из Шри-Ланки с 30 декабря текущего года. Вместе с тем Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки", - рассказал Данкверт
Северная сторона Гранд Каньона открывает очень много возможностей для исследования этого уникального...
Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео
- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.
- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.