Калькулятор неустойки по ДДУ поможет точно определиться с суммой

Часто случается так, что застройщик и дольщик не могут разделить свои полномочия, договориться об окончательном сроке строительства здания и разрывают все договоренности и общие дела. В большинстве случаев в подобной ситуации виноват именно застройщик, поэтому сегодня мы поговорим о том, как же должен вести себя дольщик, чтобы в итоге не потерять большую часть своих вложенных денег, отказываясь от доли в проекте.
Для начала давайте разберемся, в каких случаях застройщик должен выплатить всю сумму с процентами за неустойку своему партнеру по строительству:
Уже эти два аспекта могут стать причиной для того, чтобы «пойти войной» на застройщика, который подвел вас и не оправдал ожидания. В таком деле очень важно консультироваться с юристом для того, чтобы не забыть о каких-то важных аспектах, законах страны, лазейках. А самое главное - специалист поможет вам сохранить максимальную сумму денег. Кроме того, именно он заставит выплатить застройщика все до последней копейки, да еще и с процентами.
Если вы еще не наняли адвоката, то на помощь вам может прийти калькулятор неустойки по ДДУ. В любом случае, чтобы предъявить застройщику свои претензии, вам нужно рассчитать неустойку. Конечно, опытный юрист сделает это гораздо лучше, но вы можете попытаться справиться с данной задачей самостоятельно, чтобы точно быть уверенными в своих расчетах и после подать иск о расторжении ДДУ. Сейчас все создается для того, чтобы облегчить людям жизнь, поэтому уже существуют онлайн-калькуляторы, которые точно рассчитают вам вашу долю в договоре долевого участия. Вам просто нужно будет внести данные в ячейки, которые высветятся на экране, и подождать, пока компьютер все самостоятельно посчитает. Если у вас нет возможности провести процедуру таким способом, то вы можете рассчитать все и на листке бумаги.
Для этого вам всего-навсего нужно учесть следующие моменты:
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