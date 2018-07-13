Приняты работы по фасадам Доходного дома Розы Бебутовой в ЦАО

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Памятник, расположенный на Рождественском бульваре, был построен в 1908-1910 гг. по проекту архитектора Г.А. Гельриха.

Департамент культурного наследия города Москвы официально подтвердил завершение ремонтно-реставрационных работ по фасадам Доходного дома начала ХХ века (объекта культурного наследия федерального значения). Памятник находится по адресу: Рождественский бульвар, дом 9, строение 1. Подробнее - в материале Planet Today.

«Доходный дом княгини Розы Бебутовой – характерный пример жилой архитектуры начала прошлого столетия. В доме располагались 7- и 5-комнатные квартиры, сама же хозяйка жила в 10-комнатной. Все квартиры были оборудованы ванными комнатами и санузлами, что в то время являлось признаком состоятельности владельца. Интересный факт, что в 1915 году одно из помещений арендовала «Контора редакции модных журналов и выкроек Шульман». Первоначальное богатое оформление фасада здания дошло до наших дней почти без изменений. Мы тщательно следили за ходом ремонтно-реставрационных работ, все они строго соответствовали утвержденному ранее проекту. Теперь обновленный фасад вновь украшает панораму Рождественского бульвара», - прокомментировал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Руководитель столичного ведомства рассказал, что работы по сохранению памятника состояли из двух основных этапов: ремонта кровли и главного фасада. Специалисты заменили желоба, установили элементы водосточной системы, обработали деревянные элементы специальными составами, устроили кровельное покрытие из оцинкованной стали.

При ремонте фасада была осуществлена промывка поверхностей от пыли и грязи, очистка лепного декора и штукатурки. Мастера заделали швы и трещины, отремонтировали венчающий и простой карниз (лепной декор).