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В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники

Вторник, 03 Июля 2018 12:25
В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники Фото из открытых источников

 В подмосковном закрытом элитном коттеджном посёлке "Прозорово" (8 км от МКАД по Новорижскому шоссе) выставлен на продажу  загородный дом с бункером класса premium, оснащённый по последнему слову техники.

 

Подземный бункер под домом способен защитить обитателей дома даже в случае глобальной апокалиптической катастрофы и построен по всем правилам военно-инженерного искусства специалистами высшей категории, принимавших участие в разработке и строительстве важнейших правительственных объектов. 

 

Бункер полностью скрыт от посторонних глаз и не просматривается со спутников. Защитное сооружение полностью оснащено всем необходимым для автономной жизни обитателей дома  с собственной кухней и с/у. В доме-бункере есть автономный электрогенератор, система вентиляции и фильтрации воздуха, запас провианта, оружейная комната и секретная потайная комната. В мирное время бункер, обладающий абсолютной звукоизоляцией, выполняет функции домашнего кинотеатра. Роскошный, ультрасовременный дом с бункером общей площадью 760 кв.м. на участке 22 сотки., расположен на территории элитного охраняемого посёлка, обладающего прекрасно развитой инфраструктурой всего в 5-10 минутах на машине от дома, по лучшему из направлений  Подмосковья.

 

При проектировании  этого дома,  исходили из философии «Дом в Один этаж» с панорамными окнами. Внутреннее убранство дома выполнено в стиле eco-tech, а в отделке помещений использованы только натуральные и экологически чистые материалы: керамогранит, поризованный кирпич, стеклянная мозаика, травертин, лиственница и дуб. Авторский дизайн интерьера Fusion авангарда и классики выполнен в стиле минимализма и подчёркивает высокий вкус и прогрессивные взгляды обитателей уникального поместья.

 

С точки зрения экологии дом отвечает самым высоким стандартам. Всё лаконично в этом доме, всё создано для комфорта и уюта. Для комфортного проживания в доме: 5 спальных комнат, 5 персональных гардеробных, 8 санузлов. Отдельная комната для няни со спальней и с/у, также есть выделенное пространство из двух спален и кухни для прислуги.

 

Просторная гостиная на 150 кв.м.  разделена функционально на четыре зоны: зону TV и семейного общения, Lounge зона с видом на участок, пруд и лес, зону для завтраков и обедов и зону для семейных ужинов и приёма гостей. 

 

Кабинет отделён от приватной части дома, оборудован двумя рабочими местами и очень удобен для деловых переговоров и  встреч. Основная кухня отделена от основного помещения, оснащена встроенной немецкой бытовой техникой «Kuppersberg»  и представляет собой удобное помещение для работы повара. Мебель и текстиль, используемые во внутренних интерьерных решениях, выполнены на заказ в Европе и Гонконге. Техника, которой оснащён дом, относится к классу high-end и отвечает высочайшим требованиям функциональности и комфорта. Управление системами жизнеобеспечения дома относится к категории smart house и при необходимости может осуществляться дистанционно. 

 

Также стоит подчеркнуть, что покупая  именно этот дом, Вы не переплачиваете!  Содержание дома всего 10$ в день! Дополнительно: полный SPA комплекс с бассейном с противотоком, ещё есть сауна с фонарями из Гималайской соли и купель для травяных ванн. Ландшафтный дизайн приусадебной территории с искусственно созданным рельефным пространством выполнен по эксклюзивному дизайн-проекту польскими архитекторами. Парковка на 2 закрытых и 5 открытых парковочных мест позволяет собирать на загородные мероприятия компанию до 30 гостей.

 

Все секреты дома будут раскрыты потенциальным покупателям во время специального закрытого показа для избранных по специальным именным VIP Приглашениям.

 

Закрытый показ состоится только в течение двух дней – 5 и 7 июля 2018 года.

 

Стартовая цена дома – $1,4 млн.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости недвижимость
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 В подмосковном закрытом элитном коттеджном посёлке "Прозорово" (8 км от МКАД по Новорижскому шоссе) выставлен на продажу загородный дом с бункером класса premium, оснащённый по последнему слову техники. Подземный бункер под домом способен защитить обитателей дома даже в случае глобальной апокалиптической катастрофы и построен по…
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