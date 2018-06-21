Россияне не получат компенсации за уничтоженное жилье

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Специалисты Министерства финансов разработали поправки в закон о добровольном страховании жилья от ЧС, упраздняющие компенсации, которые выплачиваются гражданам, лишившимся домов в результате стихийных бедствий. На компенсации, согласно поправкам, смогут рассчитывать только те россияне, которые застраховали свое жилье.

Прорабатывая такое решение, власти, как сообщает издание "Ведомости", планируют переложить часть расходов на страховщиков, а также непосредственно на население.

В разрабатываемых поправках предусмотрены исключения, позволяющие получать компенсации в случаях, если чрезвычайная ситуация оставила без крова, например, малоимущую семью, либо семью, у которой просто нет никакого другого сколько-нибудь благоустроенного дома.

В настоящий момент, семьи, лишившиеся дома в результате стихийного бедствия, в любом случае получают в собственность новое жилье.

Предполагается, что страховщикам установят определенный минимум по выплатам, спровоцированным утратой жилья в результате ЧС. При минимуме в триста тысяч рублей, например, стоимость годовой страховки составит триста шестьдесят рублей. Объем максимальной компенсации, при этом, будет определяться на основе параметров жилья.