Четверг 21 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Недвижимость» Россияне не получат компенсации за уничтоженное жилье

Россияне не получат компенсации за уничтоженное жилье

Четверг, 21 Июня 2018 11:41
Россияне не получат компенсации за уничтоженное жилье Фото из открытых источников

Специалисты Министерства финансов разработали поправки в закон о добровольном страховании жилья от ЧС, упраздняющие компенсации, которые выплачиваются гражданам, лишившимся домов в результате стихийных бедствий. На компенсации, согласно поправкам, смогут рассчитывать только те россияне, которые застраховали свое жилье.

 

Прорабатывая такое решение, власти, как сообщает издание "Ведомости", планируют переложить часть расходов на страховщиков, а также непосредственно на население.

 

В разрабатываемых поправках предусмотрены исключения, позволяющие получать компенсации в случаях, если чрезвычайная ситуация оставила без крова, например, малоимущую семью, либо семью, у которой просто нет никакого другого сколько-нибудь благоустроенного дома.

 

В настоящий момент, семьи, лишившиеся дома в результате стихийного бедствия, в любом случае получают в собственность новое жилье.

 

Предполагается, что страховщикам установят определенный минимум по выплатам, спровоцированным утратой жилья в результате ЧС. При минимуме в триста тысяч рублей, например, стоимость годовой страховки составит триста шестьдесят рублей. Объем максимальной компенсации, при этом, будет определяться на основе параметров жилья.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости Компенсация
Главное за сутки
Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО Лондон встревожен возможностью встречи в июле президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, особенно если она состоится раньше саммита НАТО и визита главы американской администрации в Великобританию. Об…
В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен В Колумбии погиб российский музыкант и шоумен Посольство России в Колумбии подтвердило информацию о гибели российского ведущего Андрея Бородина в Колумбии. "В мае этого года его тело было обнаружено в запертом номере в отеле Медельина. По данным…
Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборные России и Уругвая досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2018 Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу. Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес, сообщает …

Читайте также
Наталья Алексеева о способах увеличения доходов в несколько раз Наталья Алексеева о способах увеличения доходов в несколько раз Успех в финансовой сфере — это в меньшей степени то, что ты знаешь, и в большей — то, как ты мыслишь. Информация дает финансовое преимущество не от того, что ты…
Наталья Сергунина: Поддержка инновационных бизнес-проектов – приоритет в работе столичного Правительства Наталья Сергунина: Поддержка инновационных бизнес-проектов – приоритет в работе столичного Правительства При поддержке Правительства Москвы, с 28 мая по 1 июня в столице прошел расширенный съезд бизнесменов – Московская неделя предпринимательства. В рамках съезда организаторы объединили несколько профильных мероприятий – образовательный…
KR Properties: Roza Rossa демонстрирует отличные темпы продаж KR Properties: Roza Rossa демонстрирует отличные темпы продаж Компания KR Properties объявляет о повышении цен в комплексе апартаментов Roza Rossa. Проект демонстрирует прекрасные темпы продаж, привлекая покупателей выгодной локацией в Хамовниках, отличным сервисным обслуживанием от легендарного Metropol Hotel…
Вся наша жизнь советский анекдот, или сказ о ценах на бензин в России Вся наша жизнь советский анекдот, или сказ о ценах на бензин в России Практически на любое событие в России можно найти старый советский анекдот. Не зря Владимир Владимирович любит этот вид народного творчества. РБК сообщил о том, что «Вице-премьер Дмитрий Козак назвал невозможным…
Фото
Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире Тристан-да-Кунья - самое отдаленное населенное место в мире

Расположенный в 2161 км от острова Святой Елены и в 2816 км от ближайшего материка мыса Доброй Надеж...

Видео

 

ЧМ-2018: Россия Египет. Самые важные моменты

Опрос

Кого вы считаете фаворитом ЧМ по футболу?

 

Анекдот дня

Чем моложе блогер, тем хуже ему жилось при Сталине.

Еще »
Самые популярные материалы
Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России Трамп заканчивает уничтожение "пятой колонны" в России
Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ Почему Латвия до дрожи боится обнародования архивов КГБ
США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой США признали: "Будапештский меморандум" был пустой бумажкой
США готовятся к третьей мировой войне? США готовятся к третьей мировой войне?
Необъявленная война: Как Россия победила НАТО Необъявленная война: Как Россия победила НАТО
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Бизнес и производство
Электросчетчики компании «Тайпит-Измерительные Приборы» - ваша гарантия качества Электросчетчики компании «Тайпит-Измерительные Приборы» - ваша гарантия качества
Если вы задумали заняться ремонтом или просто решили заменить поврежденные или банально изжившие себя электросчетчики, вам стоит обратить внимание на продукцию компании «Тайпит-Измерительные Приборы». Она активно занята в сфере производства и продажи своей продукции, ознакомиться с которой можно на их сайте. Здесь вы сможете ознакомиться…
Лизинг персонала - дополнительные сотрудники без существенных затрат на них Лизинг персонала - дополнительные сотрудники без существенных затрат на них
Вопросы кадрового обеспечения всегда стоят на первом месте в любой организации или компании после экономических и финансовых вопросов. А в некоторых организациях кадры – это главная составляющая и, поэтому любому руководителю хочется, чтобы персонал был подобран таким образом, чтобы финансовая сторона компании только преумножала свой…
Недвижимость
Россияне не получат компенсации за уничтоженное жилье Россияне не получат компенсации за уничтоженное жилье
Специалисты Министерства финансов разработали поправки в закон о добровольном страховании жилья от ЧС, упраздняющие компенсации, которые выплачиваются гражданам, лишившимся домов в результате стихийных бедствий. На компенсации, согласно поправкам, смогут рассчитывать только те россияне, которые застраховали свое жилье. Прорабатывая такое решение, власти, как сообщает издание "Ведомости",…
KR Properties: Roza Rossa демонстрирует отличные темпы продаж KR Properties: Roza Rossa демонстрирует отличные темпы продаж
Компания KR Properties объявляет о повышении цен в комплексе апартаментов Roza Rossa. Проект демонстрирует прекрасные темпы продаж, привлекая покупателей выгодной локацией в Хамовниках, отличным сервисным обслуживанием от легендарного Metropol Hotel Moscow и оригинальными архитектурными решениями от маэстро Пьеро Лиссони. С июля стоимость квадратного метра вырастет…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.