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400 семей офицеров ждут своих квартир ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л» пятый год и надеются только на президента Путина

Пятница, 08 Июня 2018 13:02
400 семей офицеров ждут своих квартир ЖК Центральный застройщика «Славянское Подворье Л» пятый год и надеются только на президента Путина Фото из открытых источников

В рамках проведения «горячей линии» Президентом РФ Владимиром Путиным 7 июля решили привлечь внимание к своей проблеме 400 бездомных военных офицеров из Подмосковья.

 

Вместе со своими семьями и другими дольщиками они вынуждены применить крайнюю меру - обращение к президенту. Дольщики Жилищного комплекса «Центральный» в Лыткарино Московской области прошли все ступени – от главы города Евгения Серёгина до Минстроя и Министерства обороны РФ. Действующие военнослужащие приобрели жилье по программе военной ипотеке, вложив средства в ЖК «Центральный».

 

Въехать в квартиры люди должны были в феврале 2014 года, однако стройка не завершена до сих пор, и на площадке объем работ еще огромен. Ведомства, куда обращались дольщики за помощью, кивают на застройщика и уверяют, что помочь не в силах – стройка не является проблемной.

 

О сроках постоянного переноса даты завершения работ дольщики узнают на официальном сайте, там же застройщиком «Славянское Подворье Л» (генеральный директор Лаврентий Авоян) указано, что компания «динамично развивается» и работает в сфере недвижимости более 20 лет. Застройщик сам себя называет «социально ответственным», отмечая, что ставит во главу угла «социальные приоритеты» и реализацию целевых программ. Офицеры и их семьи, судя по всему, в список «приоритетов» не входят, зато застройщик с гордостью делится планами: в Лыткарино он намерен построить «при поддержке властей» новое здание администрации. Уставшие от ожидания венные и их семьи надеются, что Владимир Путин все-таки поручит взять эту ситуацию под контроль соответствующим ведомствам, которые действительно знают толк в «социальных приоритетах».

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости недвижимость
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