Мосгорнаследие согласовало проект реставрации фасада павильона «Азербайджан»

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Департамент культурного наследия города Москвы одобрил проект реставрационных работ по фасаду Павильона №14 «Азербайджан» (бывший «Вычислительная техника») по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 14.

Павильон является объектом культурного наследия федерального значения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

«Сейчас на ВДНХ идет масштабная реставрация: в работе находятся порядка 40 объектов, в том числе павильоны всей центральной зоны выставки. В 2017 году мы уже закончили работы на центральной части Арки Главного и Северного входов, после реставрации жителям стали доступны Дом культуры ВДНХ (павильон №84) и Международный центр балета (павильон №62). Павильон «Азербайджан» безусловно является одним из украшений ВДНХ и реставраторам предстоит серьезная работа по возвращению его фасадам исторического облика. Все работы планируется завершить к лету, и я уверен, что результат будет еще долго радовать москвичей и гостей столицы», - прокомментировал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Говоря о предстоящей реставрации, глава Мосгорнаследия отметил, что будет воссоздан весь утраченный декор здания: две чаши фонтанов на главном фасаде, керамические плиты, детали карниза, элементы мозаики, фрагменты облицовки мрамором стен и колонн главного фасада.

Реставраторам предстоит отреставрировать и частично воссоздать уникальные витражи шебеке – решетки из орехового дерева, подобные тем, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей. Также предполагается реставрация гранитной парадной лестницы, цоколя, штукатурного слоя стен, керамического декора главного фасада, металлических оконных решеток, карниза, металлоконструкций оранжереи и стилобата