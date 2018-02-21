Знает ли Сергей Собянин о важных нюансах в деле с ЖК «Царицыно»?

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Российская столица по-прежнему решает проблему положения обманутых дольщиков. Об ее масштабах говорит тот факт, что только в ЖК «Царицыно» их порядка 6000 человек.

Московские власти ищут пути решения ситуации, и с подачи мэра Сергея Собянина была разработана действенная схема: банкротство недобросовестного застройщика, изъятие стройки, реализация активов, достройка объекта. При этом, если средств не хватает, задействуется бюджет. Об этом проинформировала «Журналистская правда».

Впрочем, в случае с ЖК «Царицыно» эта схема по неизвестным причинам стопорится. «Журналистская правда» пытается понять, может быть, Константин Тимофеев, отвечающий в столице РФ за реализацию инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства, не увидел всех нюансов. Или же Марат Хуснуллин принял решение не тревожить Сергея Собянина новыми проблемами с долгостроем? Остается только гадать, но факты таковы, что проблема ЖК «Царицыно» далека от завершения.

Как считает «Журналистская правда», в обозримом будущем де-факт автор долгостроя в лице ГК «Настюша» может лишиться средств в размере 19 млрд. рублей, на которые предъявили претензии казахские «партнеры». В таком случае компания «МКХ» («дочка» «Настюши») по банкротству не получит ни рубля, и многострадальный ЖК «Царицыно» придется достраивать на средства налогоплательщиков. «Журналистская правда» утверждает, что только информирование Сергея Собянина о всех нюансах по делу поможет избежать негативного исхода. Также издание выражает мнение, что компетентные органы могли бы дать правовую оценку действиям судьи Маркова, который в арбитражном суде принимает решения в пользу казахских «партнеров».