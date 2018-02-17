Преимущества домов от ГК «Эксперт»: мнения экспертов, вкладчиков и ведущих подрядчиков

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В городе Реутов одним из самых крупных застройщиков является компания «Эксперт». С 2010 года застройщик ведет плановую работу по возведению новых жилых кварталов.

В чем преимущества новых домов, которые компания строит по собственным инженерным и архитектурным наработкам, мы узнавали сразу у трех категорий экспертов — непосредственно у специалистов строительного дела г. Реутов, дольщиков компании и подрядных организаций.

Экспертное мнение относительно деятельности ООО «ЭкспертСервис» однозначно: компания ведет работу в строжайшем соответствии с ГОСТ и стандартами международного уровня. К тому же для каждой новой застройки специалисты ООО подбирают максимально удобные для проживания районы: с развитой инфраструктурой, с шаговой доступностью до метро, с близким расположением зеленых парковых зон.

Эксперты в области строительных технологий и архитектуры видят в жилых домах от «Эксперта» индивидуальность стиля и удобство планировки. Тесные квартиры советского прошлого навсегда забыты, независимо от типа квартиры, проживание в ней будет максимально комфортным. Возле каждой новостройки обустраивается придомовая территория.

Вкладчики ГК «Эксперт» первым делом отмечают доступную стоимость в новых жилых кварталах. Для будущих собственников жилья низкая цена за квадратный метр и доступная ипотека являются решающим фактором при решении сотрудничества с застройщиком.

Ведущие подрядные организации, силами которых удалось создать новый жилой массив, акцентируют внимание вкладчиков на том, что все квартиры от ГК Эксперт (отзывы на сайте) имеют отличные возможности для персональной планировки. В линейке предложение есть варианты от совсем маленьких «однушек» до просторных двухуровневых апартаментов. На первом этапе работы будущие собственники жилья выбрали для себя удобный метраж каждой комнаты с учетом личных пожеланий.

К тому же только специалисты-подрядчики могут предоставить объективную картину по качеству отделки внутренних помещений. Застройщик подбирал подрядные организации с учетом уровня их профессионализма, поэтому все работы выполняются исключительно опытными мастерами.

«Эксперт» - строительная компания, которая предлагает действительно современное исполнение площадей жилого фонда. В отличие от ряда других застройщиков, организация даже в сложный экономический период не подвела своих вкладчиков — при незначительной просрочке срока сдачи объектов, работы все равно продолжаются. Строительство ведется без перерывов, уже в скором будущем дольщикам начнут выдавать ключи.