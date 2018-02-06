Главный дом графа Шувалова в Москве приобрели за 189 млн рублей

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Главный дом графа Ивана Шувалова, расположенный в Москве на улице Покровка, был приобретен частным инвестором за сто восемьдесят девять миллионов рублей. Дополнительные средства инвестору предстоит выложить за осуществление реставрационных работ, в которых нуждается помещения исторического дома.

По данным департамента по конкурентной политике Москвы, общая площадь дома Шувалова составляет почти 1.4 тысячи квадратных метров. Объем сделки, которую заключили при условии обязательного проведения реставрации, составил 189 млн рублей.

Инвестор Артем Ченцов говорит, что по итогам планируемой реставрации здание превратится в офисное. Реставрационные работы, при этом, будут проведены в течение трех лет и трех месяцев.

"Исторический статус здания подразумевает сохранение внутренней планировки, колористических решений, фасадов, стен, перекрытий и так далее. Будет восстановлена лепнина и живописная роспись, а также прочие элементы декора", — заявляют в столичном департаменте по конкурентной политике.

Дом графа Ивана Шувалова был построен в 1790 году и с тех пор является одним из самых известных исторических зданий столицы РФ.