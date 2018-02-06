Обзор ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» от застройщика «РГ-Девелопмент»

Жилой комплекс «Родной город. Октябрьское Поле» расположился в районе Щукино СЗАО Москвы. Адрес: улица Берзарина, вл. 8. Общая площадь застройки составляет 7,7 Га, на этой территории построено четыре жилых здания, соединённых общим паркингом. Застройщиком проекта выступает компания «РГ-Девелопмент». Это второй готовый проект компании.
Работы по возведению начаты с подготовки участка – сноса строений, относящихся к бывшей промышленной зоне. Эти мероприятия продлились с апреля по ноябрь 2015 г. Старт строительству, обустройство фундаментов начат в декабре 2015 г. Сдача ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» в эксплуатацию состоялась в октябре 2017 г.
Новостройка состоит из четырёх односекционных корпусов башенного типа высотой 24 этажа. Созданием архитектурного проекта занималось бюро SPEECH. Здания строились по монолитной технологии, фасад вентилируемый из аквапанелей с финишным покрытием фактурной штукатуркой. Дома выкрашены двумя оттенками бежевого – тёмный в нижней части и светлый для этажей, расположенных выше.
Жилой фонд насчитывает 627 квартир, число комнат в которых варьируется от одной до четырёх. Площадь помещений – от 41,66 м² до 230,3 м². Жилье продаётся без отделки, но после сдачи комплекса на официальном сайте появилась информация о возможности заказать ремонт у партнёра застройщика – компании PlatinBox.
Состав внутренней инфраструктуры проекта:
детский сад коммерческого типа на 90 мест, находится в пристроенном к первому корпусу двухэтажном здании;
подземный паркинг, рассчитанный на 300 машиномест;
гостевая автостоянка на 107 мест;
три игровые площадки;
тренажёрные площадки для занятий спортом;
баскетбольные и волейбольные поля.
Первые этажи отведены для коммерческой деятельности, бытовых служб. Их общая площадь составит 2 000 м².
Жилой комплекс расположен в районе Щукино СЗАО Москвы. Площадь муниципального образования – 768 Га. Численность населения по данным на 2017 – 109 тыс. человек. По территории района проходят Таганско-Краснопресненская линия метро, расположены станции центрального кольца. Северную часть пересекает Волоколамское шоссе, юго-восточную – улица Алябина.
Промышленные зоны практически полностью прекратили свою деятельность, их площадь будет использоваться для жилой застройки. Планируется реконструкция Волоколамского шоссе на участке от МКАД до Ленинградского шоссе.
Достопримечательности:
выставочный центр «Ходынка Граунд»;
Храм Иконы Божией Матери Скоропослушница;
Мемориальный дом-музей И.В. Курчатова;
театр «Лица».
В отличие от других районов Москвы, в Щукино большая площадь озеленения. Есть два больших парка, три сквера.
Экологическая обстановка в районе Щукино – одна из самых благоприятных в столице. Этому способствует хорошее местоположение – удалённость от больших промышленных зон, отсутствие предприятий, деятельность которых приводит к загрязнению окружающей среды.
На чистоту воздуха и хорошую экологию положительно влияют парки «Щукинский», «Генерала Жадова», Всехсвятская роща. На юго-западной части муниципальное образование граничит с лесопарком «Серебряный бор», на севере – с парком «Покровское-Стрешнево».
Основной источник загрязнения – Волоколамское шоссе. Но оно проходит на расстоянии более 2,5 км от жилого комплекса и поэтому влияние его на чистоту воздуха и уровень шума в ЖК минимально.
Рядом с жилым комплексом расположено три отделения Курчатовской школы – ул. Берзарина, 24, ул. Маршала Конева, 11 и ул. Маршала Бирюзова, 6. Расстояние до них от новостройки составляет 290 м, 1,1 км и 1,8 км соответственно. Кроме этого учреждения в радиусе 1,5 км от ЖК находится четыре среднеобразовательных учреждения.
Адреса школ и расстояние до них от новостройки:
лицей №138, ул. Берзарина, 19 – 440 м;
гимназия №1517, ул. Маршала Тухачевского, 58 – 1,4 км;
№1210 с углублённым изучением английского языка, ул. Живописная, 32 – 1,7 км.
Детский сад в жилом комплексе небольшой, коммерческий и рассчитан всего на 90 мест. Выход – рассмотреть альтернативные муниципальные варианты.
Расположение ближайших детских садов и степень их удалённости от ЖК:
«Росток», ул. Маршала Соколовского, 13 – 850 м;
детский развивающий центр Fox-Club, ул. Берзарина, 19 – 390 м;
дошкольное отделение лицея №138, ул. Генерала Глаголева, 30 – 800 м;
Из других учебных заведений, расположенных в районе Щукино можно выделить Московский технологический колледж (ул. Паршина, 8), Московский государственный университет пищевых производств (Волоколамское шоссе, 11).
Ближайшая городская поликлиника №128 находится на проспекте Маршала Жуков, 64, в 2,1 км от жилого комплекса. Детская больница№36 расположена ближе, на улице Берзарина, 4, в 1,4 км. В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами коммерческой поликлиники «Семейный доктор» (ул. Маршала Тухачевского, 37/21). Расстояние до неё от новостройки составляет 880 м.
Адреса аптек и расстояние до них:
«ГорЗдрав», ул. Берзарина, 23 – 330 м;
«Ферро-Фарма», ул. Берзарина, 23 – 330 м;
«ГорЗдрав», улица Расплетина, 2 – 250 м.
Стоматологическая поликлиника «Райс-Дент» находится на ул. Маршала Тухачевского, 32, в 580 м от жилого комплекса.
Один из плюсов местоположения ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» – развитая торговая инфраструктура. В 100 метрах от границы новостройки работает большой продуктовый рынок. Кроме него в радиусе 500 метров расположено 5 продуктовых магазинов.
Супермаркеты, их адреса и расстояние от ЖК:
«Дикси», ул. Расплетина, 2 – 250 м;
гастроном «У Анастасии», ул. Берзарина, 21 – 220 м;
«Пятёрочка», ул. Берзарина, 23 – 310 м;
«Пирс Энтерпрайзис», ул. Берзарина, 22 – 230 м.
Торгово-развлекательный центр «Пятая Авеню» расположился на улице Маршала Бирюзова, 32, на расстоянии 1,5 км от новостройки. Помимо магазинов на его территории работает кинотеатр «Синема Парк», бильярд и боулинг «Game Zona», Макдональдс.
Ближайшая остановка общественного транспорта находится на ул. Берзарина, в 230 м. Но через неё проходит только 5 маршрутов. Для поездок в пределах Москвы рекомендуется пройти 630 м до остановки на ул. Народного Ополчения.
Номера автобусов и маршруток, следующих через остановку на ул. Народного Ополчения, их конечные остановки:
станция метро «Сокол» – 59, 691К, 691;
метро «Петровско-Разумовская» – т19;
Карамышевская набережная – 61;
Щукино – 800;
улица Расплетина – 39, 39К;
улица Новощукинская – 105.
Время пешей прогулки до метро «Октябрьское Поле» – 15-20 мин, а расстояние от неё составляет 1,3 км. Железнодорожная пассажирская платформа «Покровское-Стрешнево» расположена относительно далеко – в 3,3 км. Через станцию проходят поезда к Рижскому вокзалу Москвы.
Расстояние до МКАД от жилого комплекса – 7,5 км. Схема маршрута – ул. Берзарина, улица Живописная, Строгинское шоссе. Альтернативный вариант – следовать по ул. Народного Ополчения, ул. Алабяна до Волоколамского шоссе.
Компания «РГ-Девелопмент» предлагает свои услуги на рынке недвижимости Москвы недавно – с 2013 г. Застройщик позиционирует себя как организацию с полным циклом работ по строительству и занимается разработкой технической и проектной документации, возведением, продажей квартир и коммерческих площадей. Кроме этого организация сотрудничает с ведущими архитектурными бюро – SPEECH, Pokrovka Group.
Помимо построенного ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» в декабре 2017 введен в эксплуатацию второй объект компании – «Родной город. Каховская». Жилые комплексы «Орехово-Борисов» и «Родной город. Воронцовкий парк» ещё на стадии возведения.
Объективных отзывов о работе компании немного, большая часть из них – опасения о надёжности нового застройщика. Но судя по результатам работы и своевременно сданным объектам «РГ-Девелопмент» придерживается взятых обязательств.
Узнать подробности об условиях покупки и согласовать просмотр квартиры можно в офисе продаж. Это небольшое одноэтажное здание, расположенное на территории ЖК со стороны ул. Берзарина. Уровень подготовки менеджеров хороший, помимо полной информации о комплексе могут проконсультировать по условиям оформления ипотеки. В офисе множество рендеров, есть трёхмерный макет застройки.
Особенности ЖК «Родной город. Октябрьское Поле»:
установка шумозащитного экрана со стороны бывшей промышленной зоны;
парадные на одном уровне с тротуарами;
в каждом корпусе один грузовой и три пассажирских лифта;
число квартир на этаже не превышает 6 шт.
Дополнительный плюс – во дворах есть камеры наружного наблюдения, часть из которых направлены на детские и спортивные площадки.
Официальный партнёр застройщика по продаже жилья – агентство недвижимости «БЕСТ-Новострой». Представительство располагается в офисе продаж. Наряду с агентством недвижимости жилье можно купить напрямую у строительной компании.
Уровень цен у продавцов одинаков, условия отличаются незначительно. Разница – «БЕСТ-Новострой» предлагает как один из вариантов оплаты участие в программе Trade In.
Строительство жилого комплекса было завершено в октябре 2017 г. Официальный сайт ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» результат окончания работ можно увидеть в разделе с соответствующим названием. Ситуация на объекте на конец января 2018 года – демонтированы леса, убрана спецтехника, территория полностью подготовлена. Закончены работы по оформлению холлов, проверены и сданы все инженерные коммуникации.
Все квартиры в ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» продаются без отделки. Установлены входные металлические двери, металлопластиковые окна с двойными стеклопакетами. Инженерные коммуникации – стояки горячего и холодного водоснабжения, канализации, разводка труб отопления, монтаж радиаторов. Электропроводка установлена только до распределительного щита.
Планировки свободные, количество пилонов и их площадь в квартирах минимальны. Высота потолков в помещениях без отделки составляет 3,1 м. Полноразмерные стены есть только в основных санузлах, расположение перегородок дополнительных санузлов намечено одним рядом блоков. Выполнено остекление балконов и лоджий алюминиевыми конструкциями.
Продажи жилья в ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» ведутся активно. Число оставшихся вариантов жилых помещений на конец января 2018 г составило 84 шт. Студии в проекте отсутствуют. Планировки продуманные, в квартирах с двумя комнатами и более есть дополнительные санузлы. Некоторые варианты предусматривают наличие двух балконов. Однако в ряде вариантов площадь кухни составляет 10,93 м².
*цены на квартиры в ЖК «Родной город. Октябрьское Поле», таблица актуальна на 26.01.2018.
Для приобретения квартиры было разработано несколько способов. При 100% оплате предоставляется скидка в размере 3% от базовой стоимости. Также застройщик предлагает рассрочку сроком на 1 год по ставке 1,2% в месяц. В агентстве недвижимости «БЕСТ-Новострой» можно воспользоваться услугой Trade In – средства от реализации старой квартиры будут использованы в счёт покупки новой или в качестве ипотечного взноса.
Условия по ипотеке – размер начального взноса от 0%, годовая ставка от 7,5% до 9,5%, максимальный срок кредитования 30 лет. Перечень банков, предоставляющих услуги по оформлению ипотечного кредита:
«ВТБ»;
«Сбербанк»;
«Газпромбанк»;
«Банк Возрождение»;
«Промсвязьбанк»;
«банк Открытие»;
«Совкомбанк».
Последняя акция, проводимая застройщиком – скидка на покупку недвижимости до 1 400 000 рублей. Но она продлится до 31 января 2018 г.
Финансовые риски покупки квартиры в жилом комплексе минимальны, так как объект уже официально сдан в эксплуатацию. Возможные проблемы могут возникнуть из-за относительно слабой внутренней инфраструктуры. В этом районе ведётся активная застройка, но количество строящихся школ и детских садов минимально. Сложности – очереди на запись ребёнка в общеобразовательные и воспитательные учреждения.
Близость зданий новостройки относительно друг друга негативно скажется на виде из окон. Частично панорама будет состоять из фасада соседнего дома.
Жилой комплекс «Родной город. Октябрьское Поле» обладает рядом преимуществ – хорошая транспортная развязка, выбор планировок, развитое коммерческое окружение. Но уже на старте продаж застройщиком были установлены относительно высокие цены. На начало 2018 года минимальная стоимость 1 м² составляет 170 000 рублей. Несмотря на это 90% жилого фонда уже продано.
Плюсы и минусы ЖК «Родной город. Октябрьское Поле».
«+»:
+ несколько спортивных и игровых площадок;
+ большая гостевая стоянка на 107 машин;
+ станция метро в 1300 м, к ней можно дойти за 15-20 мин;
+ в подземный паркинг можно спуститься на лифте из каждого здания.
«-»
- частный детский сад;
- поликлиники находятся далеко, в 2,1 км от ЖК.
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