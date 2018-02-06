Обзор ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» от застройщика «РГ-Девелопмент»

Фото из открытых источников

Жилой комплекс «Родной город. Октябрьское Поле» расположился в районе Щукино СЗАО Москвы. Адрес: улица Берзарина, вл. 8. Общая площадь застройки составляет 7,7 Га, на этой территории построено четыре жилых здания, соединённых общим паркингом. Застройщиком проекта выступает компания «РГ-Девелопмент». Это второй готовый проект компании.

ЖК “Родной город. Октябрьское Поле”

Работы по возведению начаты с подготовки участка – сноса строений, относящихся к бывшей промышленной зоне. Эти мероприятия продлились с апреля по ноябрь 2015 г. Старт строительству, обустройство фундаментов начат в декабре 2015 г. Сдача ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» в эксплуатацию состоялась в октябре 2017 г.

Новостройка состоит из четырёх односекционных корпусов башенного типа высотой 24 этажа. Созданием архитектурного проекта занималось бюро SPEECH. Здания строились по монолитной технологии, фасад вентилируемый из аквапанелей с финишным покрытием фактурной штукатуркой. Дома выкрашены двумя оттенками бежевого – тёмный в нижней части и светлый для этажей, расположенных выше.

Жилой фонд насчитывает 627 квартир, число комнат в которых варьируется от одной до четырёх. Площадь помещений – от 41,66 м² до 230,3 м². Жилье продаётся без отделки, но после сдачи комплекса на официальном сайте появилась информация о возможности заказать ремонт у партнёра застройщика – компании PlatinBox.

Состав внутренней инфраструктуры проекта:

детский сад коммерческого типа на 90 мест, находится в пристроенном к первому корпусу двухэтажном здании;

подземный паркинг, рассчитанный на 300 машиномест;

гостевая автостоянка на 107 мест;

три игровые площадки;

тренажёрные площадки для занятий спортом;

баскетбольные и волейбольные поля.

Первые этажи отведены для коммерческой деятельности, бытовых служб. Их общая площадь составит 2 000 м².

О районе

Жилой комплекс расположен в районе Щукино СЗАО Москвы. Площадь муниципального образования – 768 Га. Численность населения по данным на 2017 – 109 тыс. человек. По территории района проходят Таганско-Краснопресненская линия метро, расположены станции центрального кольца. Северную часть пересекает Волоколамское шоссе, юго-восточную – улица Алябина.

Промышленные зоны практически полностью прекратили свою деятельность, их площадь будет использоваться для жилой застройки. Планируется реконструкция Волоколамского шоссе на участке от МКАД до Ленинградского шоссе.

Достопримечательности:

выставочный центр «Ходынка Граунд»;

Храм Иконы Божией Матери Скоропослушница;

Мемориальный дом-музей И.В. Курчатова;

театр «Лица».

В отличие от других районов Москвы, в Щукино большая площадь озеленения. Есть два больших парка, три сквера.

Экология

Экологическая обстановка в районе Щукино – одна из самых благоприятных в столице. Этому способствует хорошее местоположение – удалённость от больших промышленных зон, отсутствие предприятий, деятельность которых приводит к загрязнению окружающей среды.

На чистоту воздуха и хорошую экологию положительно влияют парки «Щукинский», «Генерала Жадова», Всехсвятская роща. На юго-западной части муниципальное образование граничит с лесопарком «Серебряный бор», на севере – с парком «Покровское-Стрешнево».

Основной источник загрязнения – Волоколамское шоссе. Но оно проходит на расстоянии более 2,5 км от жилого комплекса и поэтому влияние его на чистоту воздуха и уровень шума в ЖК минимально.

Образовательные учреждения

Рядом с жилым комплексом расположено три отделения Курчатовской школы – ул. Берзарина, 24, ул. Маршала Конева, 11 и ул. Маршала Бирюзова, 6. Расстояние до них от новостройки составляет 290 м, 1,1 км и 1,8 км соответственно. Кроме этого учреждения в радиусе 1,5 км от ЖК находится четыре среднеобразовательных учреждения.

Адреса школ и расстояние до них от новостройки:

лицей №138, ул. Берзарина, 19 – 440 м;

гимназия №1517, ул. Маршала Тухачевского, 58 – 1,4 км;

№1210 с углублённым изучением английского языка, ул. Живописная, 32 – 1,7 км.

Детский сад в жилом комплексе небольшой, коммерческий и рассчитан всего на 90 мест. Выход – рассмотреть альтернативные муниципальные варианты.

Расположение ближайших детских садов и степень их удалённости от ЖК:

«Росток», ул. Маршала Соколовского, 13 – 850 м;

детский развивающий центр Fox-Club, ул. Берзарина, 19 – 390 м;

дошкольное отделение лицея №138, ул. Генерала Глаголева, 30 – 800 м;

Из других учебных заведений, расположенных в районе Щукино можно выделить Московский технологический колледж (ул. Паршина, 8), Московский государственный университет пищевых производств (Волоколамское шоссе, 11).

Здравоохранение

Ближайшая городская поликлиника №128 находится на проспекте Маршала Жуков, 64, в 2,1 км от жилого комплекса. Детская больница№36 расположена ближе, на улице Берзарина, 4, в 1,4 км. В качестве альтернативы можно воспользоваться услугами коммерческой поликлиники «Семейный доктор» (ул. Маршала Тухачевского, 37/21). Расстояние до неё от новостройки составляет 880 м.

Адреса аптек и расстояние до них:

«ГорЗдрав», ул. Берзарина, 23 – 330 м;

«Ферро-Фарма», ул. Берзарина, 23 – 330 м;

«ГорЗдрав», улица Расплетина, 2 – 250 м.

Стоматологическая поликлиника «Райс-Дент» находится на ул. Маршала Тухачевского, 32, в 580 м от жилого комплекса.

Торговая инфраструктура

Один из плюсов местоположения ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» – развитая торговая инфраструктура. В 100 метрах от границы новостройки работает большой продуктовый рынок. Кроме него в радиусе 500 метров расположено 5 продуктовых магазинов.

Супермаркеты, их адреса и расстояние от ЖК:

«Дикси», ул. Расплетина, 2 – 250 м;

гастроном «У Анастасии», ул. Берзарина, 21 – 220 м;

«Пятёрочка», ул. Берзарина, 23 – 310 м;

«Пирс Энтерпрайзис», ул. Берзарина, 22 – 230 м.

Торгово-развлекательный центр «Пятая Авеню» расположился на улице Маршала Бирюзова, 32, на расстоянии 1,5 км от новостройки. Помимо магазинов на его территории работает кинотеатр «Синема Парк», бильярд и боулинг «Game Zona», Макдональдс.

Транспортная инфраструктура

Ближайшая остановка общественного транспорта находится на ул. Берзарина, в 230 м. Но через неё проходит только 5 маршрутов. Для поездок в пределах Москвы рекомендуется пройти 630 м до остановки на ул. Народного Ополчения.

Номера автобусов и маршруток, следующих через остановку на ул. Народного Ополчения, их конечные остановки:

станция метро «Сокол» – 59, 691К, 691;

метро «Петровско-Разумовская» – т19;

Карамышевская набережная – 61;

Щукино – 800;

улица Расплетина – 39, 39К;

улица Новощукинская – 105.

Время пешей прогулки до метро «Октябрьское Поле» – 15-20 мин, а расстояние от неё составляет 1,3 км. Железнодорожная пассажирская платформа «Покровское-Стрешнево» расположена относительно далеко – в 3,3 км. Через станцию проходят поезда к Рижскому вокзалу Москвы.

Расстояние до МКАД от жилого комплекса – 7,5 км. Схема маршрута – ул. Берзарина, улица Живописная, Строгинское шоссе. Альтернативный вариант – следовать по ул. Народного Ополчения, ул. Алабяна до Волоколамского шоссе.

Застройщик

Компания «РГ-Девелопмент» предлагает свои услуги на рынке недвижимости Москвы недавно – с 2013 г. Застройщик позиционирует себя как организацию с полным циклом работ по строительству и занимается разработкой технической и проектной документации, возведением, продажей квартир и коммерческих площадей. Кроме этого организация сотрудничает с ведущими архитектурными бюро – SPEECH, Pokrovka Group.

Помимо построенного ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» в декабре 2017 введен в эксплуатацию второй объект компании – «Родной город. Каховская». Жилые комплексы «Орехово-Борисов» и «Родной город. Воронцовкий парк» ещё на стадии возведения.

Объективных отзывов о работе компании немного, большая часть из них – опасения о надёжности нового застройщика. Но судя по результатам работы и своевременно сданным объектам «РГ-Девелопмент» придерживается взятых обязательств.

Тайный покупатель

Узнать подробности об условиях покупки и согласовать просмотр квартиры можно в офисе продаж. Это небольшое одноэтажное здание, расположенное на территории ЖК со стороны ул. Берзарина. Уровень подготовки менеджеров хороший, помимо полной информации о комплексе могут проконсультировать по условиям оформления ипотеки. В офисе множество рендеров, есть трёхмерный макет застройки.

Особенности ЖК «Родной город. Октябрьское Поле»:

установка шумозащитного экрана со стороны бывшей промышленной зоны;

парадные на одном уровне с тротуарами;

в каждом корпусе один грузовой и три пассажирских лифта;

число квартир на этаже не превышает 6 шт.

Дополнительный плюс – во дворах есть камеры наружного наблюдения, часть из которых направлены на детские и спортивные площадки.

Альтернативные продавцы

Официальный партнёр застройщика по продаже жилья – агентство недвижимости «БЕСТ-Новострой». Представительство располагается в офисе продаж. Наряду с агентством недвижимости жилье можно купить напрямую у строительной компании.

Уровень цен у продавцов одинаков, условия отличаются незначительно. Разница – «БЕСТ-Новострой» предлагает как один из вариантов оплаты участие в программе Trade In.

Ход строительства

Строительство жилого комплекса было завершено в октябре 2017 г. Официальный сайт ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» результат окончания работ можно увидеть в разделе с соответствующим названием. Ситуация на объекте на конец января 2018 года – демонтированы леса, убрана спецтехника, территория полностью подготовлена. Закончены работы по оформлению холлов, проверены и сданы все инженерные коммуникации.

Отделка квартир

Все квартиры в ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» продаются без отделки. Установлены входные металлические двери, металлопластиковые окна с двойными стеклопакетами. Инженерные коммуникации – стояки горячего и холодного водоснабжения, канализации, разводка труб отопления, монтаж радиаторов. Электропроводка установлена только до распределительного щита.

Планировки свободные, количество пилонов и их площадь в квартирах минимальны. Высота потолков в помещениях без отделки составляет 3,1 м. Полноразмерные стены есть только в основных санузлах, расположение перегородок дополнительных санузлов намечено одним рядом блоков. Выполнено остекление балконов и лоджий алюминиевыми конструкциями.

Цены на квартиры

Продажи жилья в ЖК «Родной город. Октябрьское Поле» ведутся активно. Число оставшихся вариантов жилых помещений на конец января 2018 г составило 84 шт. Студии в проекте отсутствуют. Планировки продуманные, в квартирах с двумя комнатами и более есть дополнительные санузлы. Некоторые варианты предусматривают наличие двух балконов. Однако в ряде вариантов площадь кухни составляет 10,93 м².



*цены на квартиры в ЖК «Родной город. Октябрьское Поле», таблица актуальна на 26.01.2018.

Условия покупки

Для приобретения квартиры было разработано несколько способов. При 100% оплате предоставляется скидка в размере 3% от базовой стоимости. Также застройщик предлагает рассрочку сроком на 1 год по ставке 1,2% в месяц. В агентстве недвижимости «БЕСТ-Новострой» можно воспользоваться услугой Trade In – средства от реализации старой квартиры будут использованы в счёт покупки новой или в качестве ипотечного взноса.

Условия по ипотеке – размер начального взноса от 0%, годовая ставка от 7,5% до 9,5%, максимальный срок кредитования 30 лет. Перечень банков, предоставляющих услуги по оформлению ипотечного кредита:

«ВТБ»;

«Сбербанк»;

«Газпромбанк»;

«Банк Возрождение»;

«Промсвязьбанк»;

«банк Открытие»;

«Совкомбанк».

Последняя акция, проводимая застройщиком – скидка на покупку недвижимости до 1 400 000 рублей. Но она продлится до 31 января 2018 г.

Возможные риски

Финансовые риски покупки квартиры в жилом комплексе минимальны, так как объект уже официально сдан в эксплуатацию. Возможные проблемы могут возникнуть из-за относительно слабой внутренней инфраструктуры. В этом районе ведётся активная застройка, но количество строящихся школ и детских садов минимально. Сложности – очереди на запись ребёнка в общеобразовательные и воспитательные учреждения.

Близость зданий новостройки относительно друг друга негативно скажется на виде из окон. Частично панорама будет состоять из фасада соседнего дома.

Итоги: Плюсы и минусы

Жилой комплекс «Родной город. Октябрьское Поле» обладает рядом преимуществ – хорошая транспортная развязка, выбор планировок, развитое коммерческое окружение. Но уже на старте продаж застройщиком были установлены относительно высокие цены. На начало 2018 года минимальная стоимость 1 м² составляет 170 000 рублей. Несмотря на это 90% жилого фонда уже продано.

Плюсы и минусы ЖК «Родной город. Октябрьское Поле».

«+»:

+ несколько спортивных и игровых площадок;

+ большая гостевая стоянка на 107 машин;

+ станция метро в 1300 м, к ней можно дойти за 15-20 мин;

+ в подземный паркинг можно спуститься на лифте из каждого здания.

«-»

- частный детский сад;

- поликлиники находятся далеко, в 2,1 км от ЖК.