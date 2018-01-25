Основное благоустройство «Ренессанс Парка» завершится этим летом

Работы по благоустройству «Ренессанс Парка» подошли к финальному этапу. Поселок готов для проживания, основные ландшафтные мероприятия будут закончены к концу лета.
Бульвары поселка полностью озеленены, вдоль домов высажена живая изгородь, некоторые участки собственников украшены соснами. Практически завершено строительство фонтана рядом с въездной группой, готова смотровая площадка с балюстрадой, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
В центральном парке ведется строительство амфитеатра, организация волейбольной зоны и пляжа. Летом здесь будет продолжено озеленение, а также появится детская площадка и велосипедные дорожки. Рядом с озером в ближайшее время начнется строительство лодочной станции. В лесной части поселка ведется устройство прогулочного пешеходного маршрута.
В поселке возведено две очереди домов, функционируют все коммуникации, дороги вымощены разноцветной брусчаткой. Минимальная стоимость готового особняка по акции составляет 36 млн рублей.
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