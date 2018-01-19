Здание Первого кадетского корпуса отреставрируют для математиков СПбГУ

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В 2018–2020 годах Санкт-Петербургскому государственному университету будет выделено 600 млн рублей на приспособление для современного использования основного здания Первого кадетского корпуса. После реставрации в помещениях расположится математическая лаборатория им. Чебышёва под руководством лауреата Филдсовской премии Станислава Смирнова.

В течение трех лет Университету планируется выделять по 200 миллионов в год на приспособление для современного использования здания Первого кадетского корпуса, расположенного по адресу: Кадетская линия, д. 1–3а.

Реставрационные работы в здании планируется начать с крыла, примыкающего к Университетской набережной, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Считается, что именно здесь — в угловом помещении с окнами на набережную и Кадетскую линию на втором этаже — в конце XVIII века располагался кабинет генерал-директора корпуса, знаменитого полководца Михаила Кутузова.

Михаил Илларионович, занимавший эту должность в 1794–1797 годах, особое внимание уделял математической подготовке будущих офицеров. Так, известен его приказ: «Кадетам, которые не окажут твердое знание в арифметике, положить в лагерное время удобные часы для скорейшего окончания оной». К преподаванию в корпусе привлекались лучшие ученые того времени, среди которых был, например, академик Николай Фусс, автор учебников по алгебре и геометрии, много лет работавший со знаменитым немецким математиком Леонардом Эйлером.

Работы в этом крыле должны завершиться уже к концу 2018 года, после чего в помещениях расположится междисциплинарная исследовательская лаборатория им. П. Л. Чебышёва СПбГУ.

Напомним, здания Первого кадетского корпуса, где ранее располагалась Военная академия тыла и транспорта им. А. В. Хрулёва, были переданы СПбГУ в конце 2011 года. Неудовлетворительное состояние зданий не позволяло использовать их для организации учебного процесса. Университет немедленно оформил права на переданное имущество, в 2013–2014 годах выполнил проектирование, и в конце 2014 года состоялась государственная экспертиза проектной документации.

Стоимость проекта составила порядка 10 млрд рублей — выделить такую сумму из федерального бюджета непросто, поэтому работы велись по мере получения финансирования. Так, в 2016–2017 годах был приспособлен для современного использования пятый корпус, где теперь располагается приемная комиссия СПбГУ. Были начаты и работы в шестом корпусе (Центр обработки данных), но здесь в 2016–2017 годах в связи с недостатком финансирования выполнены лишь строительно-монтажные работы. Оборудование пока не закуплено, поэтому прорабатывается вопрос о переносе в этот корпус серверного оборудования из здания Двенадцати коллегий.