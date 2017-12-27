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Льготную ипотеку для участников реновации могут запустить в 2019 году

Вторник, 26 Декабря 2017 14:33
Льготную ипотеку для участников реновации могут запустить в 2019 году Фото из открытых источников

Льготная ипотека для переселенцев по программе реновации может быть создана в 2019 году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

 

Первое, что необходимо сделать перед ее запуском - понять полный объем строительства по программе, сообщил он.

 

"Мы будем идти шаг за шагом. Сначала нам надо понять, сколько будет построено жилья, потом появятся какие-то излишки. И далее будут предусмотрены какие-то дополнительные пакеты и условия по улучшению жилищных условий. Я думаю, в течение полугода ... будем отрабатывать вопрос создания ипотеки", - сказал Хуснуллин.

 

Ранее Хуснуллин сообщал, что годовой процент по ипотечной ставке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должен составлять 7%.

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Волкова Алена Опубликовано в Недвижимость   Теги Новости ипотека

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