Льготную ипотеку для участников реновации могут запустить в 2019 году

Льготная ипотека для переселенцев по программе реновации может быть создана в 2019 году, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Первое, что необходимо сделать перед ее запуском - понять полный объем строительства по программе, сообщил он.
"Мы будем идти шаг за шагом. Сначала нам надо понять, сколько будет построено жилья, потом появятся какие-то излишки. И далее будут предусмотрены какие-то дополнительные пакеты и условия по улучшению жилищных условий. Я думаю, в течение полугода ... будем отрабатывать вопрос создания ипотеки", - сказал Хуснуллин.
Ранее Хуснуллин сообщал, что годовой процент по ипотечной ставке для переселенцев из пятиэтажек по программе реновации должен составлять 7%.
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