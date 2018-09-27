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МСП Банк подписал на полях ВЭФ-2018 кредитные договора с представителями МСП Дальнего Востока

Четверг, 27 Сентября 2018 16:07
МСП Банк подписал на полях ВЭФ-2018 кредитные договора с представителями МСП Дальнего Востока Фото из открытых источников

Активную работу на полях IV ВЭФ провел Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк). Заключены кредитные и гарантийные договора с предприятиями малого и среднего бизнеса Дальнего Востока.

 

Согласно подписанным соглашениям МСП Банк прокредитует предприятия в области пассажирских перевозок на Камчатке, переработки и консервирования рыбы в Приморье, тепличное хозяйство на Чукотке, плавательный комплекс в Еврейской АО, строительство судна для шельфовых проектов на Сахалине и строительство домов для детей-сирот в Хабаровском крае.

 

Пилотным проектом мультиоригинаторной платформы секьюритизации, нацеленной на рефинансирование кредитов небольших и региональных банков, выданных малым и средним предприятиям, стало подписание сделки с Солид Банком.

 

Партнерское соглашение о сотрудничестве по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в сфере промышленного производства на Дальнем Востоке подписано с Фондом Развития Промышленности. Партнеры смогут создавать совместные программы поддержки реализации инвестиционных и прочих промышленных проектов.

 

МСП Банк также принял участие в отборе и награждении лучших бизнес проектов по использованию «дальневосточных гектаров», выступив членом экспертного жюри.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Кредит
 
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