Крымский мост могут продлить до границы с Абхазией

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Железнодорожная часть Крымского моста активно достраивается в Краснодарском крае, однако амбициозный транспортный проект еще далек от полного завершения — мост может получить новые подходы со стороны Краснодара, плюс, по нему может пройти новая автомобильная трасса, по которой можно будет доехать до самой границы с Абхазией.

Строительство автомобильной дороги "Джугба-Сочи", как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", будет реализовано в виде частно-государственного партнерства, которое, по словам экономиста Дмитрия Адамидова, открывает новые перспективы в реализации этого и подобных проектов.

"Инфраструктурные проекты такого уровня чрезвычайно важны для России хотя бы потому, что в период девяностых годов у нас в стране наблюдалась некая пауза в модернизации транспортных магистралей. Процесс по обновлению дорог начался, кстати, не сегодня, а еще в середине нулевых, так что строительство Крымского моста лишь закрепило уже сформировавшийся тренд", — отмечает экономист.

Стоимость трассы "Джугба-Сочи" может достичь астрономических 1.6 триллионов рублей, однако это не станет препятствием благодаря привлечению частных инвестиций.