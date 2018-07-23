В Кремле нашла способ минимизировать риски мировой экономики

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Российская Федерация создает "подушку безопасности", позволяющую минимизировать большую часть рисков, актуальных для мировой экономики. Такое заявление, как сообщает федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня", сделал доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

По словам начальников финансовых ведомств и глав центральных банков государств G20, основными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики на сегодняшний день являются такие факторы, как растущая финансовая уязвимость, общая напряженность, установившаяся на геополитической арене, а также в целом недостаточный структурный рост.

"Риски продолжают расти, поэтому тенденция, при которой развивающиеся государства вынуждены бороться с оттоком капитала и волатильностью рынков, сохраняется даже несмотря на общий рост мировой экономики", — говорит Хестанов.

Россия, как отмечает эксперт, связана с мировой экономикой главным образом сырьевым рынком — наша страна является одним из крупнейших экспортеров сырья, поэтому значительная часть бюджета РФ наполняется именно благодаря экспорту. И если в глобальной экономике случится какое-то новое потрясение, то цены на сырье, как показывает практика, пойдут вниз. Для того, чтобы минимизировать вытекающие отсюда риски, и нужна так называемая "подушка безопасности", которую Россия формирует непосредственно сейчас.

"Нефть в бюджете заложена по сорок долларов за баррель, а реально ее сейчас продают дороже семидесяти. Этот факт позволяет говорить о формировании надежного резерва, который даст простор для маневра в кризисной ситуации", — добавляет Хестанов.