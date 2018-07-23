Москва может принять предпринимательский конкурс «Прорыв года»

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Цифровое деловое пространство Москвы приняло круглый стол.

В ходе этого мероприятия от главы ГК InfoWatch, представителя предвыборного штаба кандидата в Мэры Москвы Сергея Собянина Натальи Касперской поступило предложение по организации в главном городе РФ конкурса «Прорыв года».

Планируется, что участие в нем примут местные предприниматели.

Поясняя инициативу, госпожа Касперская отметила, что столичными предпринимателями накоплен большой массив успешных кейсов. Однако не все эти истории успеха стали достоянием общественности. Эту несправедливость можно будет устранить с помощью конкурса «Прорыв года». Он поспособствует информированию граждан о достижениях московских представителей МСБ. Люди смогут узнать о том, что в мегаполисе можно спокойно открывать и развивать свое дело. Также предлагается ежегодно включать в экспертный совет конкурса победителей прошлых лет, — уточнила Наталья Касперская.