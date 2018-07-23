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Владимир Ефимов рассказал о важности развития ГЧП в Москве

Понедельник, 23 Июля 2018 10:23
Владимир Ефимов рассказал о важности развития ГЧП в Москве Фото из открытых источников

В столице во вторник начал работу Московский урбанистический форум 2018. Участие в этом престижном ежегодном мероприятии принимает лидер местного Владимир Ефимов. В рамках своего выступления он рассказал о том, как в мегаполисе развивают механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).

 

Об этом проинформировало ИА «Коммерческая тайна».

 

Как отметил министр, как и другие мегаполисы, столица РФ, сталкивается с глобальными вызовами (к примеру, необходимостью создания высокопроизводительных рабочих мест). Эффективно решать такие задачи помогает ГЧП. По темпам развития ГЧП Москве принадлежит лидерство в России уже три года подряд.

 

По словам Владимира Ефимова, за последние пять лет (2013-2018) объем контрактов столицы по проектам ГЧП превысил показатель в 815 млрд. рублей. Москва открыта для применения нестандартных механизмов ГЧП. К примеру, мегаполис первым в России заключил офсетный контракт в сфере промышленности, подписание которого состоялось в октябре прошлого года.

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Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Новости Москва
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