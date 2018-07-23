Владимир Ефимов рассказал о важности развития ГЧП в Москве

В столице во вторник начал работу Московский урбанистический форум 2018. Участие в этом престижном ежегодном мероприятии принимает лидер местного Владимир Ефимов. В рамках своего выступления он рассказал о том, как в мегаполисе развивают механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).
Об этом проинформировало ИА «Коммерческая тайна».
Как отметил министр, как и другие мегаполисы, столица РФ, сталкивается с глобальными вызовами (к примеру, необходимостью создания высокопроизводительных рабочих мест). Эффективно решать такие задачи помогает ГЧП. По темпам развития ГЧП Москве принадлежит лидерство в России уже три года подряд.
По словам Владимира Ефимова, за последние пять лет (2013-2018) объем контрактов столицы по проектам ГЧП превысил показатель в 815 млрд. рублей. Москва открыта для применения нестандартных механизмов ГЧП. К примеру, мегаполис первым в России заключил офсетный контракт в сфере промышленности, подписание которого состоялось в октябре прошлого года.
В том, что совершенно обоснованное и полностью соответствующее истине заявление по вопросу Крыма ита...
Вулкан Тейде - это символ Канарских островов и, без сомнения, самая зрелищная черта природы Тенерифе...
Благодаря пенсионной реформе у россиян будет пенсия, о которой можно только мечтать.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.