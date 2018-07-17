MT4 брокеры начали предлагать торговлю криптовалютами

Фото из открытых источников

Благодаря современным компьютерным технологиям появились цифровые деньги ХХІ века — криптовалюты.

Сначала это был только биткоин, но вскоре появились его последователи и возникло множество криптовалют, основанных на технологии блокчейна. Расчёты в криптовалютах происходят без посредничества банков, напрямую между пользователями. Но криптовалюты нужно всё же менять на обычные деньги и определять их стоимость в конвертируемых валютах. В результате были организованы специализированные криптовалютные биржи, где и происходит в основном процесс обмена.

Торговля криптовалютами

Быстрый рост цены основных криптовалют вызвал спекулятивный бум. Участники торгов на криптобиржах покупают и продают финансовые активы на миллиарды долларов. Цены на Биткоин и другие криптовалюты постоянно меняются под влиянием разных причин: новостей, статей в СМИ, заявлений государственных органов. Повышенная волатильность привлекает валютных трейдеров. Но торговля криптовалютами на биржах требует серьёзных вложений капитала и достаточно рискованна.

Однако есть альтернатива торговле на криптобиржах. Многие брокеры рынка Форекс стали предлагать своим клиентам криптовалютные инструменты. Сначала это был только биткоин в паре с долларом. Сейчас брокеры предлагают торговать и другими криптовалютами, такими как Эфириум, Лайткоин, Риппл, Монеро, Даш и другие. В большинстве случаев торговля ведётся в виде контрактов на разницу (CFD), хотя некоторые компании дают возможность физически покупать биткоины.

MT4 брокеры предлагают криптовалюты

За последний год количество форекс брокеров, включивших криптовалюты в списки своих финансовых инструментов, значительно увеличилось. Самая лучшая новость для российских трейдеров в том, что торговать криптовалютами стало возможным через привычный терминал МТ 4. Такие известные компании как Альпари, Форекс Клуб, Норд Форекс, Телетрейд, Фибо Групп со дня появления пользуются торговой платформой Метатрейдер. Простота в работе и доступность технического анализа сделали этот терминал основным на российском рынке. Многие зарубежные брокерские компании стали его использовать, чтобы привлечь российских клиентов.

Теперь большинство этих компаний подключаются к рынку криптовалют. Для множества клиентов форекс брокеров становится доступной простая и выгодная торговля высокодоходными цифровыми активами. А главное — безопасная. MT4 брокеры в основном имеют лицензии авторитетных регуляторов и могут гарантировать сохранность средств клиентов.