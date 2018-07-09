Федеральное агентство Правда.ру назвало «чистым» проект Tkeycoin DAO

Российский блокчейн проект Tkeycoin DAO получил статус легального ICO от экспертов федерального агентства «Правда.ру».
Этот вывод основан на недавно проведенном изданием аудите криптовалютного рынка. В серии обзоров «Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков», выпущенных по результатам независимой проверки, специалисты Правды.ру назвали Tkeycoin DAO самым перспективным отечественным ICO.
Показателем качественного и «чистого» с юридической точки зрения ICO эксперты Правды.ру назвали возможность приобретения токенов TCD за рубли, доллары или другую фиатную валюту, так как в традиционной финансовой системе обычные деньги легко отслеживаются.
По мнению директора по международному развитию Ассоциации «Финансовые инновации» Тимура Аитова, в России есть проекты, действующие абсолютно легально. И хотя их мало, но они взаимодействуют с банками, инвесторами которых являются известные бизнесмены, работающие только с фиатными средствами.
Уже не первый раз различные федеральные издания, среди которых Hi-News, Коммерсант, Правда.ру и другие, высказывают положительные мнения, оценки и перспективные прогнозы относительно Tkeycoin DAO. Растущая популярность блокчейн проекта вызывает также попытки дискредитировать его: конкуренты периодически выпускают негативные публикации в интернете. Но несмотря на это, Tkeycoin DAO является единственным в своем роде криптовалютным проектом, сделавшим ставку на эффективность и уникальность, подчеркивает Правда.ру (https://www.pravda.ru/economics/crypto/analytics/03-07-2018/1387990-Tkeycoin-0/).
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