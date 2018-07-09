Федеральное агентство Правда.ру назвало «чистым» проект Tkeycoin DAO

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Российский блокчейн проект Tkeycoin DAO получил статус легального ICO от экспертов федерального агентства «Правда.ру».

Этот вывод основан на недавно проведенном изданием аудите криптовалютного рынка. В серии обзоров «Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков», выпущенных по результатам независимой проверки, специалисты Правды.ру назвали Tkeycoin DAO самым перспективным отечественным ICO.

Показателем качественного и «чистого» с юридической точки зрения ICO эксперты Правды.ру назвали возможность приобретения токенов TCD за рубли, доллары или другую фиатную валюту, так как в традиционной финансовой системе обычные деньги легко отслеживаются.

По мнению директора по международному развитию Ассоциации «Финансовые инновации» Тимура Аитова, в России есть проекты, действующие абсолютно легально. И хотя их мало, но они взаимодействуют с банками, инвесторами которых являются известные бизнесмены, работающие только с фиатными средствами.

Уже не первый раз различные федеральные издания, среди которых Hi-News, Коммерсант, Правда.ру и другие, высказывают положительные мнения, оценки и перспективные прогнозы относительно Tkeycoin DAO. Растущая популярность блокчейн проекта вызывает также попытки дискредитировать его: конкуренты периодически выпускают негативные публикации в интернете. Но несмотря на это, Tkeycoin DAO является единственным в своем роде криптовалютным проектом, сделавшим ставку на эффективность и уникальность, подчеркивает Правда.ру (https://www.pravda.ru/economics/crypto/analytics/03-07-2018/1387990-Tkeycoin-0/).