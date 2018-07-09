Понедельник 09 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Макроэкономика» Федеральное агентство Правда.ру назвало «чистым» проект Tkeycoin DAO

Федеральное агентство Правда.ру назвало «чистым» проект Tkeycoin DAO

Понедельник, 09 Июля 2018 08:25
Федеральное агентство Правда.ру назвало «чистым» проект Tkeycoin DAO Фото из открытых источников

Российский блокчейн проект Tkeycoin DAO получил статус легального ICO от экспертов федерального агентства «Правда.ру».

 

Этот вывод основан на недавно проведенном изданием аудите криптовалютного рынка. В серии обзоров «Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков», выпущенных по результатам независимой проверки, специалисты Правды.ру назвали Tkeycoin DAO самым перспективным отечественным ICO.

 

Показателем качественного и «чистого» с юридической точки зрения ICO эксперты Правды.ру назвали возможность приобретения токенов TCD за рубли, доллары или другую фиатную валюту, так как в традиционной финансовой системе обычные деньги легко отслеживаются.

 

По мнению директора по международному развитию Ассоциации «Финансовые инновации» Тимура Аитова, в России есть проекты, действующие абсолютно легально. И хотя их мало, но они взаимодействуют с банками, инвесторами которых являются известные бизнесмены, работающие только с фиатными средствами.

 

Уже не первый раз различные федеральные издания, среди которых Hi-News, Коммерсант, Правда.ру и другие, высказывают положительные мнения, оценки и перспективные прогнозы относительно Tkeycoin DAO. Растущая популярность блокчейн проекта вызывает также попытки дискредитировать его: конкуренты периодически выпускают негативные публикации в интернете. Но несмотря на это, Tkeycoin DAO является единственным в своем роде криптовалютным проектом, сделавшим ставку на эффективность и уникальность, подчеркивает Правда.ру (https://www.pravda.ru/economics/crypto/analytics/03-07-2018/1387990-Tkeycoin-0/).

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Макроэкономика   Теги Tkeycoin Новости
Главное за сутки
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку из-за разногласий с премьером Терезой Мэй, его соответствующее письмо публикует телеканал Sly News. "Как вы знаете, за последний год было значительное…
Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число погибших из-за ливней в Японии выросло до ста человек Число жертв ливневых дождей, которые обрушились на Японию, и вызванных ими оползней превысило 100 человек. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo. По последним данным, по крайней мере 103 человека…
Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери Гражданка Британии, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом, скончалась в больнице. Об этом сообщает полиция Лондона. Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще…
Читайте также
На каких российских заправках недоливают топливо? На каких российских заправках недоливают топливо? Согласно исследованию, проведенному Федерацией автовладельцев России (ФАР), около 76% АЗС в стране обманывают автомобилистов. "За недолив принималось расхождение более одного процента между оплаченным и фактически полученным топливом. В результате недолив…
Северная верфь изготовила для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» две блок-секции Северная верфь изготовила для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» две блок-секции Северная верфь изготовила две блок-секции для судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700, строящегося на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Подробнее - в материале Planet Today. Работы выполнены в рамках…
Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку Микаил Шишханов помогает выжить Бинбанку Основатель и еще совсем недавно глава Бинбанка Микаил Шишханов намерен и впредь поддерживать свое детище — пишет "Российская Газета", отмечая, что конкретные объемы поддержки будут регулироваться оценкой актуальной рыночной стоимости…
Тема дня
США обвинили Россию в попытках развала НАТО США обвинили Россию в попытках развала НАТО

Североатлантический Альянс снова боится. И снова - русских... Оказывается, они, не размениваются по ...

Фото
А вы видели пик Большой Собаки? А вы видели пик Большой Собаки?

На небольшом острове у берегов Африки, под названием Сан-Томе и Принсипи, возвышается вулканическая ...

Интернет и СМИ
Опрос

Как вы оцениваете организацию ЧМ?

 

Анекдот дня

Приходит мужик в магазин "Запчасти", спрашивает:

- Есть запчасти на Ниву?

- Есть, что конкретно надо?

- Ну, там, ...проволока, изолента...

- Есть конечно. Странная у вас Нива. Запчасти от УАЗа подходят...

Еще »
Самые популярные материалы
Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей Путин красиво поиздевался над Украиной и Польшей
С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю С такими "друзьями" и врагов не нужно, или пара слов о том, почему нужно учить историю
Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России? Объявит ли НАТО 12 июля «крестовый поход» против России?
Россия выигрывает "битву за заложников"? Россия выигрывает "битву за заложников"?
Россия продолжает наращивать военное превосходство Россия продолжает наращивать военное превосходство
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Покупателей новых автомобилей в России ждут серьезные проблемы

 

 

Бизнес и производство
Бизнес-завтрак как эффективный формат деловых мероприятий. Мнение UBI Конференц Холла Бизнес-завтрак как эффективный формат деловых мероприятий. Мнение UBI Конференц Холла
Бизнес-завтраки – идея не новая, но от этого она не становится менее действенной для развития деловых связей. Дело в том, что на крупных деловых мероприятиях участникам не всегда удается пообщаться со своими коллегами, завязать новые знакомства и найти партнеров. Именно поэтому большой популярностью и начали…
Несколько советов начинающим бизнесменам Несколько советов начинающим бизнесменам
Сегодня все больше российских граждан задумывается о создании собственного бизнеса. На такой шаг люди идут не только с целью укрепить свое финансовое положение, но еще и с намерением заниматься любимым делом. Однако на пути начинающих бизнесменов стоит множество препятствий, которые нужно осознавать и заведомо быть…
Недвижимость
В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники В Подмосковье выставлен на продажу элитный дом с бункером, оснащённый по последнему слову техники
 В подмосковном закрытом элитном коттеджном посёлке "Прозорово" (8 км от МКАД по Новорижскому шоссе) выставлен на продажу загородный дом с бункером класса premium, оснащённый по последнему слову техники. Подземный бункер под домом способен защитить обитателей дома даже в случае глобальной апокалиптической катастрофы и построен по…
Путин распорядился принять меры для решения проблем дольщиков Путин распорядился принять меры для решения проблем дольщиков
Проблема замороженного строительства, для которого привлекались средства дольщиков, должна быть решена — заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, который поручил кабинету министров предпринять решительные меры для этого. Предполагается, что члены кабмина будут прорабатывать варианты решения проблемы дольщиков совместно с экспертами АО "ДОМ.РФ". Это подтверждается опубликованным…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.